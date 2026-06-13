Topul celor mai bune companii aeriene din Europa în 2026. Cine oferă cele mai confortabile locuri, cel mai bun internet și cea mai apreciată mâncare la bord

Clasamentul care schimbă regulile călătoriilor: cele mai bune linii aeriene din Europa în 2026, alese de milioane de pasageri

Alegerea unei companii aeriene nu mai ține doar de prețul biletului. Pentru mulți călători, experiența de la bord a devenit un criteriu esențial, fie că este vorba despre confortul scaunelor, calitatea mâncării, divertismentul disponibil în timpul zborului sau accesul la internet de mare viteză, potrivit Euronews.

În acest context, au fost anunțați câștigătorii ediției 2026 a premiilor APEX Best Awards, unul dintre cele mai importante clasamente internaționale dedicate experienței pasagerilor. Distincțiile sunt acordate anual de Airline Passenger Experience Association (APEX), iar rezultatele se bazează exclusiv pe evaluările oferite de milioane de călători din întreaga lume.

Premiile analizează mai multe categorii importante pentru pasageri, inclusiv serviciile din cabină, divertismentul, oferta de mâncare și băuturi, confortul locurilor și calitatea conexiunii Wi-Fi. Evaluările sunt realizate prin intermediul aplicației TripIt from Concur, unde călătorii notează experiența de zbor pe o scară de la unu la cinci.

Turkish Airlines, singura companie europeană care a câștigat două categorii

Unul dintre marile nume ale clasamentului din acest an este compania aeriană națională a Turciei, Turkish Airlines. Transportatorul a reușit performanța de a obține două premii importante, fiind desemnat cel mai bun la capitolele divertisment și mâncare și băuturi.

Rezultatul confirmă investițiile constante făcute de companie în experiența pasagerilor și în serviciile oferite la bord, două aspecte care cântăresc tot mai mult în alegerea unei companii aeriene.

KLM impresionează prin serviciile oferite în cabină

Pentru călătorii care pun accent pe atenția personalului și pe calitatea serviciilor din timpul zborului, vestea bună vine din Olanda. KLM a fost desemnată compania cu cele mai bune servicii în cabină din Europa.

Evaluările pasagerilor au evidențiat profesionalismul echipajelor și nivelul ridicat al experienței oferite pe parcursul călătoriei, aspecte care au contribuit decisiv la obținerea premiului.

Compania care oferă cel mai bun internet la bord

În era conectivității permanente, accesul la internet a devenit o cerință aproape obligatorie pentru mulți pasageri. La această categorie, marele câștigător este compania letonă airBaltic.

Transportatorul a devenit la începutul anului 2025 primul operator aerian european care a implementat tehnologia Starlink la bordul aeronavelor sale. Decizia s-a reflectat rapid în nivelul de satisfacție al pasagerilor, care au apreciat viteza și stabilitatea conexiunii în timpul zborului.

Finnair, lider la confortul scaunelor

Confortul rămâne unul dintre cele mai importante criterii pentru pasagerii care petrec ore întregi în aer. În 2026, titlul pentru cele mai confortabile locuri din Europa a fost acordat companiei finlandeze Finnair.

Scaunele ergonomice și investițiile în modernizarea cabinelor au contribuit la poziționarea companiei în fruntea acestei categorii extrem de competitive.

Virgin Atlantic, desemnată cea mai bună companie aeriană din Europa

Marele câștigător al ediției din 2026 este Virgin Atlantic, compania care a fost desemnată cea mai bună linie aeriană din Europa la nivel general.

Distincția reflectă performanțele constante ale transportatorului britanic în multiple categorii și nivelul ridicat de satisfacție exprimat de pasageri.

Cine domină clasamentul mondial al companiilor aeriene

La nivel global, competiția a fost dominată de transportatori din Asia și Orientul Mijlociu. Korean Air a câștigat premiul pentru cele mai bune servicii în cabină, Emirates a fost desemnată lider la divertisment, iar Qatar Airways a obținut titlul pentru cea mai bună ofertă de mâncare și băuturi.

În categoria confortului scaunelor, premiul mondial a revenit companiei Eva Air, în timp ce Delta Air Lines a fost desemnată lider global la capitolul internet Wi-Fi.

Potrivit reprezentanților APEX, feedback-ul pasagerilor rămâne cel mai relevant indicator al calității serviciilor oferite de companiile aeriene. Clasamentul din 2026 arată că investițiile în tehnologie, confort și experiența la bord devin elementele care fac diferența într-o industrie tot mai competitivă.