Pluto retrograd din 6 mai 2026: cum afectează fiecare zodie

După energia puternică a Lunii Pline din Scorpion, începutul săptămânii vine cu dorința de schimbare, în timp ce influențele din Capricorn și Vărsător aduc responsabilitate, claritate și oportunități în relații.

Berbec

Ai șansa să faci pași importanți către obiective mari. Evită deciziile impulsive și construiește o strategie clară. Răbdarea este cheia succesului în această perioadă.

Taur

Simți o nevoie de stabilitate și liniște. Ai mai multă încredere în tine și îți urmezi ritmul, chiar dacă lucrurile par să avanseze mai lent.

Gemeni

Relațiile trec prin schimbări importante. Este momentul să vezi lucrurile realist și să porți discuții sincere, chiar dacă sunt dificile.

Rac

Este o perioadă de închidere a unor capitole. Devii mai orientat spre soluții și ai energia necesară să rezolvi situații complicate.

Leu

Energia creativă este puternică. Relațiile se îmbunătățesc, iar sprijinul din partea celor din jur te ajută să evoluezi.

Fecioară

Ai nevoie de echilibru între viața personală și cea socială. Săptămâna îți arată cât de important este să te pui pe primul loc.

Balanță

Ești în centrul atenției și trebuie să faci față unor emoții pe care le-ai evitat. Comunicarea devine mai ușoară spre finalul săptămânii.

Scorpion

După o perioadă intensă, începe un nou capitol. Renunți la gândurile negative și te deschizi către schimbări benefice.

Săgetător

Relațiile din trecut revin în atenție. Este momentul să clarifici ce îți dorești cu adevărat și să faci alegeri mature.

Capricorn

Te reorganizezi și îți ajustezi planurile. Este un moment bun pentru a începe din nou, cu o strategie mai clară.

Vărsător

Creativitatea este la cote maxime. Ai inspirație și energie pentru a începe proiecte noi și pentru a te exprima liber.

Pești

Cariera și imaginea publică sunt în prim-plan. Ai șansa să te faci remarcat, dar trebuie să fii atent la modul în care te expui.