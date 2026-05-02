Săptămâna în care curajul se transformă în bani, 4–10 mai 2026

Energia dominantă a săptămânii vine din zona Vărsătorului – semnul inovației și al soluțiilor neconvenționale.

Tranzite importante, precum retrogradarea lui Pluto pe 6 mai și Luna în ultimul pătrar pe 9 mai, aduc oportunități financiare pentru cei care sunt dispuși să iasă din zona de confort și să exploreze noi surse de venit.

Capricorn

Pentru Capricorni, succesul vine din curajul de a încerca ceva nou. Deși preferi metodele sigure și testate, această săptămână îți cere să fii deschis la idei diferite.

Retrogradarea lui Pluto îți activează sectorul financiar și te împinge să explorezi noi modalități de câștig. Pot apărea oportunități neașteptate, dar trebuie să ai încredere în ele.

Mesajul tău: nu lega succesul doar de muncă intensă. Meriți și bani, și timp să te bucuri de ei.

Taur

Taurii sunt în centrul atenției profesionale în această perioadă. Luna în Vărsător din 9 mai te încurajează să îți asumi un rol mai important la locul de muncă.

Succesul financiar vine direct din eforturile tale, nu din noroc sau câștiguri pasive. Este momentul să ieși în față și să îți valorifici abilitățile.

Mesajul tău: nu te teme să fii văzut. Recunoașterea aduce bani.

Gemeni

Pentru Gemeni, cheia succesului financiar este intuiția. Alinierea dintre Soare și Jupiter din 10 mai îți luminează drumul către oportunități importante.

Ideile tale pot deveni surse reale de venit dacă le pui în practică. Ai susținere astrală pentru a transforma inspirația în planuri concrete.

Mesajul tău: ascultă-ți instinctul și acționează. Acolo este profitul.