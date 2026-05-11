Săptămâna marilor schimbări pentru 5 zodii favorizate de astre, între 11 și 17 mai 2026

Luna Nouă în Taur, care are loc sâmbătă, aduce un nou început, iar energia venusiană pune accent pe iubire, bucurie și stabilitate emoțională.

În același timp, Marte se pregătește să părăsească Berbecul săptămâna viitoare, ceea ce schimbă ritmul și oferă mai multă claritate privind direcția de urmat. Este o perioadă intensă și transformatoare, în care multe lecții din ultimele săptămâni încep să aibă sens.

Taur

Taurii simt că recâștigă controlul asupra propriei vieți. După o perioadă obositoare și plină de tensiuni provocate de Marte în Berbec, această săptămână vine cu un nou început și cu mai multă energie.

Luna din Pești readuce în prim-plan conexiuni mai vechi, iar Luna Nouă în Taur îi împinge înainte. Este momentul perfect pentru a ieși din stagnare și pentru a începe ceva nou. Finalul săptămânii, marcat de energia Gemenilor, îi ajută pe Tauri să își recapete încrederea și spiritul de lider.

Rac

Pentru Raci, săptămâna aduce mai multă încredere și optimism. Energia Peștilor îi ajută să privească viitorul cu speranță, chiar dacă unele îndoieli legate de obiectivele personale apar la mijlocul săptămânii.

Luna Nouă în Taur este ca o gură de aer proaspăt și vine cu oportunități importante, inclusiv pe plan financiar. Racii sunt încurajați să își organizeze mai bine planurile și să evite cheltuielile impulsive. Spre finalul săptămânii, energia Gemenilor le stimulează creativitatea și ideile noi.

Fecioară

Fecioarele privesc lucrurile diferit în această perioadă. Viața sentimentală devine mai clară, iar relațiile importante pot evolua într-o direcție mai sănătoasă și mai matură.

Luna din Pești deschide un nou capitol, iar Luna Nouă în Taur îi motivează să își dezvolte talentele și proiectele profesionale. Energia Berbecului le oferă curajul de a spune ce gândesc și de a prelua inițiativa. Finalul săptămânii aduce disciplină și motivație pentru obiectivele pe termen lung.

Scorpion

Scorpionii simt că scapă de o povară odată cu Luna Nouă în Taur. Săptămâna începe însă cu lecții importante despre trecut și relații. Unele probleme mai vechi pot reapărea pentru a fi rezolvate definitiv.

Este o perioadă în care armonia și comunicarea devin esențiale. Luna din Berbec aduce provocări, dar și lecții valoroase despre răbdare și maturitate emoțională. Spre finalul săptămânii, energia Gemenilor îi ajută pe Scorpioni să fie mai empatici și mai deschiși în relațiile cu ceilalți.

Capricorn

Capricornii sunt printre favoriții zodiacului în această săptămână. Luna Nouă în Taur aduce romantism, reconectare și șansa unui nou început în plan sentimental.

Pentru cei singuri, apar oportunități interesante și conexiuni promițătoare. Pentru cei aflați într-o relație, comunicarea devine mai sinceră și mai profundă. Înainte de toate, energia Berbecului îi ajută să își consolideze stabilitatea și să pună ordine în viața personală.

Pe măsură ce Marte se pregătește să intre în Taur, relațiile importante devin mai puternice, iar finalul săptămânii aduce energie pozitivă și mai mult echilibru în familie.