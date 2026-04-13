Săptămâna care îți poate schimba destinul: ce spun astrele despre Luna Nouă în Berbec

Este momentul ideal pentru schimbări, decizii curajoase și asumarea unor direcții noi.

Debutul săptămânii este influențat de o conjuncție rară între Marte, planeta acțiunii, și Neptun, planeta iluziilor, în Berbec. Această combinație aduce energie puternică pentru transformări, dar și riscul de a lua decizii pripite. Spre finalul săptămânii, Luna în Taur aduce stabilitate și claritate, pregătindu-ne pentru sezonul Taurului.

Horoscop săptămânal pentru fiecare zodie

♈ Berbec

Este o săptămână definitorie pentru tine, mai ales datorită Lunii Noi în semnul tău. Simți nevoia unui nou început, chiar dacă unele tensiuni te pot pune la încercare. Ai șansa să îți reorganizezi viața și să îți întărești disciplina. Spre finalul săptămânii, te conectezi mai bine cu obiectivele tale.

♉ Taur

Începutul săptămânii îți aduce sprijin din partea celor din jur. Este momentul să te bazezi pe oameni de încredere și să înveți din experiențele lor. Luna Nouă te pregătește pentru noi direcții, dar evită deciziile grăbite. Weekendul aduce echilibru și o stare de calm.

♊ Gemeni

Cariera este în prim-plan la începutul săptămânii, iar oportunitățile nu întârzie să apară. Luna Nouă îți oferă un plan pe termen lung, dar este important să fii realist și organizat. Weekendul vine cu nevoia de odihnă și reflecție.

♋ Rac

Ești deschis către învățare și experiențe noi. Luna Nouă din 17 aprilie te împinge să îți asumi mai multe responsabilități și să ai mai multă încredere în tine. Relațiile pot trece prin momente de test, dar te ajută să evoluezi.

♌ Leu

Ai energie și determinare, dar este important să nu acționezi impulsiv. Luna Nouă îți redă încrederea și te ajută să preiei controlul asupra vieții tale. Weekendul aduce concluzii importante și claritate.

♍ Fecioară

Este o perioadă bună pentru a rezolva conflicte și pentru a aduce echilibru în relații. Luna Nouă te îndeamnă să te vindeci emoțional și să lași trecutul în urmă. Finalul săptămânii vine cu un nou început mai stabil.

♎ Balanță

Înveți să îți protejezi energia și să găsești echilibrul interior. Comunicarea devine esențială, iar Luna Nouă te provoacă să îți exprimi punctul de vedere. Weekendul te ajută să înveți din experiențele trecute.

♏ Scorpion

Este momentul să renunți la ceea ce nu îți mai servește. Luna Nouă aduce transformări importante și te învață să fii mai deschis la colaborare. Relațiile se îmbunătățesc spre finalul săptămânii.

♐ Săgetător

Ai parte de energie pozitivă și inspirație. Luna Nouă îți stimulează creativitatea și te încurajează să începi proiecte noi. Weekendul aduce echilibru și diplomație în relații.

♑ Capricorn

Ești concentrat pe planuri și strategii. Luna Nouă poate aduce provocări emoționale, dar și sprijin din partea familiei. Este o săptămână în care te descoperi mai profund.

♒ Vărsător

Înțelegi mai bine ce îți dorești și îți găsești vocea. Luna Nouă îți aduce dorința de explorare și învățare. Weekendul este despre relaxare și timp petrecut cu familia.

♓ Pești

Ai un avantaj la începutul săptămânii, când încrederea în tine crește. Energia Berbecului te motivează să îți urmărești obiectivele. Spre final, relațiile devin mai armonioase și mai apropiate.