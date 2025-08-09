Secretele Astrologiei: Înțelegerea Soarelui, Lunii și Ascendentului

Există atât de mulți factori de luat în considerare în astrologie. Dar Soarele, Luna și semnele astrale sunt puncte bune de plecare.

Fascinația noastră pentru semnele solare - uneori numite și semne stelare - a început în anii 1930, când ziarele britanice au început să publice horoscoape scrise de astrologul R.H. Naylor. Astrologia lui Naylor se concentra exclusiv pe semnele solare.

Ce sunt semnele solare și de unde provin?

Cele 12 semne ale zodiacului corespund constelațiilor care se află de-a lungul traiectoriei anuale a Soarelui. Pentru astrologii antici, constelațiile zodiacale erau considerate locuri de putere - temple ale zeilor.

Se credea că aceste temple sunt guvernate de planete specifice, precum și de Soare și Lună. Constelațiile adăpostesc astfel corpuri cerești. Și, din moment ce stelele sunt mereu în mișcare, planetele își vizitează și templele reciproce.

Astrologia natală, inclusiv semnul solar, se bazează pe locul în care se aflau planetele în raport cu fiecare constelație în momentul nașterii.

Înțelegerea astrologiei tale poate părea copleșitoare la început: Există atât de mulți factori de luat în considerare și atât de multe straturi de aprofundat, dincolo de horoscopul tău zilnic.

Însă cei trei mari factori – Soarele, Luna și semnele astrologice – sunt puncte bune de plecare.

Citește pe Antena3.ro Trupele Paraziţii şi Vama şi-au anulat concertele de la Festivalul Untold

Semnul solar

Astrologia semnelor solare este uneori respinsă ca un tip de psihologie populară care încearcă să ne definească, în mod restrâns, în 12 tipuri diferite de personalitate.

Dar astrologia antică nu vedea inițial Soarele ca un simbol al identității. În schimb, Soarele era considerat a domni asupra inteligenței, acțiunii și reputației. Nu era văzut ca ceea ce ești, ci ca ceea ce dorești să faci cu viața ta.

În acest sens, semnul tău solar poate acționa ca o linie narativă pe calea vieții tale: este harta pe care o urmezi către destinația ta. Aceasta înseamnă că poate oferi o perspectivă asupra simțului tău de scop și aspirații.

Dacă ajută să fim la propriu, ne poate spune și cum vrei să strălucești în lume.

Soarele este cel mai vizibil pe cer, așadar semnul tău solar va indica modurile în care te simți confortabil să apari de-a lungul vieții.

Semnul ascendent

Deși astrologia semnului solar se bazează pe multe aspecte ale astrologiei axate pe personalitate, în mod tradițional, astrologii antici se bazau cel mai mult pe ascendent pentru a înțelege identitatea.

Ascendentul se bazează pe constelația care se ridica în momentul nașterii tale. Este considerat „nava” vieții tale, vehiculul în care te vei deplasa.

Se crede că semnul ascendent oferă perspective asupra caracterului, sănătății și chiar a aspectulu fizic - cum ar fi modul în care te îmbraci sau te exprimi.

Este modul în care te prezinți lumii și modul în care alții te-ar putea percepe pentru prima dată.

Semnul lunar

Luna este asociată cu lumea noastră interioară, unde constatăm că stările noastre de spirit se pot schimba, precum mareele.

Semnul lunar este locul unde poți obține o perspectivă asupra sentimentelor tale: cum îți procesezi emoțiile și cum reacționezi când alții le împărtășesc pe ale lor.

În acest sens, semnul lunar reprezintă mediul emoțional: dacă semnul tău solar este harta ta, iar semnul ascendent este nava ta, atunci luna este interiorul acelei nave.

Te ajută să înțelegi de ce ai nevoie în această lume pentru a te simți în siguranță și protejat.

Deoarece lLna nu poate străluci cu propria lumină, se crede că reprezintă subconștientul nostru și instinctele noastre - lucrurile de care nu suntem întotdeauna conștienți în noi înșine sau sentimentele pe care nu le putem raționaliza întotdeauna.

Privind semnul lunar te poate ajuta să înțelegi de ce te simți așa cum te simți și te poate ajuta să înțelegi mai bine cum să practici îngrijirea de sine atunci când vine vorba de ecosistemul tău emoțional personal.

Ce se întâmplă dacă unul dintre aceste semne este rău

Tendința astrologiei populare de a privi semnele zodiacale în termeni alb-negru i-a făcut pe unii să se îngrijoreze că s-au născut sub o stea rea.

Însăstrologia este o practică nuanțată și stratificată. Nu are scopul de a te face să te simți blocat în căile tale, ci mai degrabă de a te ajuta să te adâncești în calea și scopul tău.

Nu există așa un horoscop „perfect” când vine vorba de astrologia natală. Toate semnele, fie prin prisma Soarelui, a Lunii sau a semnelor ascendente, vor oferi atât oportunități, cât și provocări pe parcurs, notează chatelaine.com.