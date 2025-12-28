Trump a vorbit cu Putin înainte de întâlnirea cu Zelenski. Planul de pace în 20 de puncte, în centrul negocierilor

Donald Trump a anunțat că a avut o convorbire telefonică „foarte productivă” cu Vladimir Putin, chiar înainte de întâlnirea programată cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în Florida. Discuțiile se concentrează pe un plan de pace în 20 de puncte, care ar putea deveni baza încheierii războiului din Ucraina.

Trump confirmă discuția cu Putin, înainte de întrevederea cu Zelenski

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că a purtat o convorbire telefonică cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, cu puțin timp înainte de întâlnirea sa cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Anunțul a fost făcut de Trump printr-o postare pe platforma Truth Social, unde acesta a descris dialogul cu Putin drept unul extrem de eficient.

„Tocmai am avut o conversație telefonică fructuoasă și foarte productivă cu președintele Putin al Rusiei, înaintea întâlnirii mele de astăzi, la ora 13:00 (ora 20:00, ora României – n.r.), cu președintele Zelenski al Ucrainei. Întâlnirea va avea loc în sala principală de mese de la Mar-a-Lago”, a scris Donald Trump.

Liderul de la Casa Albă nu a oferit detalii suplimentare despre temele discutate în cadrul apelului telefonic cu omologul său rus.

Întâlnire-cheie în Florida: planul de pace, miza principală

Convorbirea Trump–Putin a avut loc cu puțin timp înainte de întâlnirea programată între Trump și Zelenski, desfășurată în Florida. În centrul discuțiilor se află un plan de pace în 20 de puncte, elaborat de biroul președintelui ucrainean.

Volodimir Zelenski a subliniat, înaintea întâlnirii, că acest document ar putea reprezenta fundamentul unui acord viitor pentru încheierea conflictului declanșat de Rusia în urmă cu aproape patru ani.

De la 28 la 20 de puncte: ce blocaje persistă

Planul actual este rezultatul mai multor săptămâni de negocieri și modificări ale unei variante inițiale, care conținea 28 de puncte și era considerată favorabilă Moscovei.

Noua formulă, redusă la 20 de puncte, nu a reușit însă să elimine toate divergențele. Potrivit autorităților de la Kiev, două teme rămân fără consens între Ucraina și Statele Unite:

controlul teritoriilor ocupate;

statutul centralei nucleare de la Zaporojie, cea mai mare din Europa.

Ce prevede planul de pace în 20 de puncte

Documentul prezentat de biroul președintelui ucrainean include:

1. Suveranitatea Ucrainei va fi reafirmată.

2. Acest punct va prevedea un acord de neagresiune complet și incontestabil între Rusia și Ucraina. Pentru a menține pacea pe termen lung, va fi instituit un mecanism de monitorizare care să supravegheze linia de contact prin intermediul monitorizării spațiale fără pilot, pentru a asigura notificarea rapidă a încălcărilor și pentru a rezolva conflictele.

3. Ucraina va primi garanții solide de securitate.

4. Ucraina își va menține forțele armate la efectivul actual de 800.000 de persoane. Proiectul anterior al SUA solicita Ucrainei să reducă efectivul forțelor sale armate.

5. Statele Unite, NATO și țările europene vor oferi Ucrainei garanții de securitate care reflectă articolul 5, clauza de apărare reciprocă din tratatul de fondare al NATO.

6. Rusia va oficializa o politică de neagresiune față de Europa și Ucraina în toate legile necesare și în toate documentele necesare pentru ratificare, inclusiv ratificarea cu o majoritate covârșitoare de voturi în Duma de Stat.

7. Ucraina va deveni membru al UE la o dată specifică. Ucraina va beneficia, de asemenea, de acces preferențial pe termen scurt la piața europeană.

8. Ucraina va beneficia de un pachet solid de dezvoltare globală, care va fi definit într-un acord separat privind investițiile și prosperitatea viitoare.

9. Vor fi înființate mai multe fonduri pentru redresarea economică, reconstrucția zonelor și a regiunilor afectate și problemele umanitare. Obiectivul va fi mobilizarea a 800 de miliarde de dolari pentru a ajuta Ucraina să-și realizeze pe deplin potențialul.

10. Ucraina va accelera procesul de încheiere a unui acord de liber schimb cu Statele Unite. Zelenski a declarat că poziția SUA era că, dacă Washingtonul ar acorda Ucrainei acces la comerțul liber, atunci ar intenționa să ofere condiții similare Rusiei.

11. Ucraina va confirma că va rămâne un stat non-nuclear, în conformitate cu Tratatul de neproliferare a armelor nucleare.

12. Centrala nucleară de la Zaporojie. Zelenski a declarat că nu s-a ajuns încă la un acord cu Statele Unite în privința celei mai mari centrale nucleare din Europa, situată în apropierea liniei frontului, pe teritoriul controlat în prezent de forțele ruse. Zelenski a spus că propunerea SUA era ca centrala să fie exploatată în comun de Ucraina, Statele Unite și Rusia, fiecare deținând părți egale într-o companie comună, americanii acționând în calitate de administratori principali. Propunerea Kievului era ca centrala să fie exploatată de o întreprindere comună 50%-50%, care să implice doar Statele Unite și Ucraina, Ucraina primind jumătate din energia produsă, iar Statele Unite alocând în mod independent cealaltă jumătate.

13. Ucraina și Rusia se angajează să implementeze programe educaționale în școli și în întreaga societate care să promoveze înțelegerea și toleranța față de culturi diferite și să elimine rasismul și prejudecățile. Ucraina va implementa normele Uniunii Europene privind toleranța religioasă și protecția limbilor minoritare.

14. Teritoriul: Zelenski a afirmat că acesta este punctul cel mai complex și încă nerezolvat. Rusia dorește ca Ucraina să-și retragă trupele din teritoriul pe care Kievul îl controlează încă în regiunea Donețk din est. Kievul dorește încetarea luptelor pe liniile de front actuale. Washingtonul a propus zone demilitarizate și o zonă economică liberă în partea regiunii Donețk aflată sub controlul trupelor Kievului.

15. După ajungerea la un acord privind viitoarele aranjamente teritoriale, atât Rusia, cât și Ucraina se angajează să nu modifice aceste acorduri prin forță.

16. Rusia nu va împiedica Ucraina să utilizeze râul Nipru și Marea Neagră în scopuri comerciale. Se vor încheia un acord maritim separat și un acord de acces, care vor acoperi libertatea de navigație și transport. Estuarul Kinburn, care se întinde pe 10 kilometru de-a lungul ieșirii râului Nipru în mare și reprezintă un punct strategic crucial, va fi demilitarizat.

17. Se va înființa un comitet umanitar pentru a rezolva problemele restante:

a) Toți prizonierii de război vor fi returnați în cadrul unui schimb efectuat pe principiul „toți pentru toți”.

b) Toți deținuții civili și ostaticii vor fi eliberați, inclusiv copiii.

c) Se vor lua măsuri pentru a remedia suferința victimelor conflictului.

18. Ucraina trebuie să organizeze alegeri cât mai curând posibil după semnarea acordului.

19. Acest acord va fi obligatoriu din punct de vedere juridic. Punerea lui în aplicare va fi monitorizată și garantată de un Consiliu de Pace, prezidat de președintele Trump. Ucraina, Europa, NATO, Rusia și Statele Unite vor face parte din acest mecanism. În caz de încălcări, se vor aplica sancțiuni.

20. Odată ce toate părțile vor fi de acord cu acest acord, un armistițiu complet va intra în vigoare imediat.

Cele mai sensibile puncte rămân aranjamentele teritoriale și administrarea centralei de la Zaporojie, unde pozițiile Kievului, Washingtonului și Moscovei diferă semnificativ.