Tarotul săptămânii 17–23 noiembrie 2025: Urmează transformări puternice pentru toate zodiile

Cartea colectivă este Îndrăgostiții, simbolul alegerilor importante, al relațiilor și al reconectării cu sine. Vindecarea vine prin sinceritate, iar relațiile pot intra într-o etapă mai matură.

Iată mesajul Tarotului pentru fiecare zodie:

♈ Berbec — Nouă de Bâte

Săptămâna îți testează limitele, dar îți reafirmă și puterea. Nouă de Bâte îți amintește că te ridici de fiecare dată când viața lovește. Luna Nouă scoate în evidență o relație sau un sprijin neașteptat. Te poți gândi la studii, călătorii sau un nou proiect personal — ai energia necesară să faci saltul.

♉ Taur — Roata Norocului (întoarsă)

Roata Norocului inversată arată că nu ești pe deplin în control, iar asta te incomodează. Relațiile cer ajustări ale granițelor, iar tendința de a controla totul poate crea tensiuni. Săgetătorul îți aduce lecții despre intimitate, vulnerabilitate și încredere — dar trebuie să întrebi, nu să presupui.

♊ Gemeni — Patru de Monede (întors)

Ești generos și empatic, iar o veste despre cineva apropiat te face să vrei să ajuți. Tarotul te avertizează să nu exagerezi până la autosabotaj. În dragoste, eliberează controlul — relațiile care vin acum cer flexibilitate. Lasă spațiu și pentru tine.

♋ Rac — Carul

Carul îți activează curajul și determinarea. Chiar dacă ai fost tentat să renunți într-o situație sentimentală, săptămâna aceasta vezi de ce a meritat efortul. Ai însă nevoie de ritm mai lent: Mercur retrograd îți poate aduce anxietate sau oboseală. Prioritizează odihna și îngrijirea de sine.

♌ Leu — Asul de Cupe

Un început emoțional proaspăt îți luminează săptămâna. Poate o nouă iubire, o împăcare sau o claritate profundă. Acasă pot apărea schimbări — o mutare, o redecorare sau dorul de a crea un spațiu al tău. E momentul perfect pentru creativitate și deschidere sufletească.

♍ Fecioară — Opt de Bâte

Simți presiunea timpului și a deciziilor rapide. Opt de Bâte anunță un ritm alert, dar și riscul de a te grăbi în conversații care contează. Luna Nouă te împinge spre clarificări în familie — fii atent la cuvinte, pot deschide sau închide uși importante. Controlează ritmul, nu te lăsa împins.

♎ Balanță — Nouă de Cupe

O dorință se poate împlini. Nouă de Cupe este cartea satisfacției, iar cu Luna Nouă în zona finanțelor, ai undă verde să ceri ceea ce meriți. Comunicarea devine puternică — spune clar ce vrei, universul te ascultă acum cu atenție sporită.

♏ Scorpion — Asul de Bâte (întors)

Ești epuizat, iar Asul de Bâte inversat îți spune că e firesc să te oprești. Sezonul tău se încheie, iar Mercur retrograd cere introspecție, nu acțiune. Odihnește-te, fă curățenie în spații și gânduri, eliberează ce nu îți mai servește. Luna Nouă în zodia ta îți dă restartul — dar unul blând.

♐ Săgetător — Cinci de Cupe (întors)

Treci peste o durere veche și vezi lucrurile într-o lumină mult mai optimistă. Cinci de Cupe inversat anunță vindecare, iertare și rezolvări neașteptate. Soarele intră în zodia ta și îți reaprinde energia — pregătește-te pentru un nou ciclu al creșterii personale.

♑ Capricorn — Trei de Bâte

Ești pe drumul cel bun. Trei de Bâte arată progres, planuri solide și oportunități care se apropie. Poate apărea o colaborare sau un nou cerc de oameni de care aveai nevoie. După Luna Nouă, networkingul devine cheia ta.

♒ Vărsător — Spânzuratul

Te irită stagnarea, dar Spânzuratul îți spune că ai nevoie de ea ca să vezi lucrurile din alt unghi. Mercur retrograd te face să regândești direcția profesională, iar un drum nou poate însemna să te desprinzi de persoane sau proiecte. Nu e abandon — e evoluție.

♓ Pești — Șase de Cupe (întors)

Nostalgia te poate trage înapoi, iar regretul unor alegeri trecute poate fi intens. Dar Luna Nouă te împinge spre explorare, aventură și noi orizonturi. Soarele și Mercur retrograd îți activează ambiția profesională. Ai puterea să lași trecutul în urmă și să reconstruiești cu inimă deschisă.