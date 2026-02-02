Toate zodiile își deschid inimile pentru iubire, în săptămâna 2-8 februarie 2026

După Luna Plină în Leu din 1 februarie, săptămâna începe cu Luna practică în Fecioară, permițându-ne să începem să planificăm viitorul.

Mercur intră în Pești vineri, 6 februarie, ceea ce este o completare frumoasă a energiei creative a Lunii Pline în Leu. În următoarele săptămâni, comunicarea noastră este mai visătoare și mai capricioasă. Luna în Scorpion de sâmbătă, 7 februarie, se conectează cu Mercur, oferindu-ne speranță și facilitând o mai mare compasiune. Ne deschidem inimile către iubire

Berbec

După Luna Plină în Leu, ești mult mai preocupat de energia ta creativă. Acesta este un moment bun pentru a dezvolta idei noi, deoarece Saturn se pregătește să intre în semnul tău. Dacă ești scriitor sau artist, ia în considerare aventura într-un gen nou sau schimbarea modului în care îți creezi conținutul. Procesul de planificare începe în această săptămână cu energia practică de la Lunile Fecioară și Balanță. Acordă-ți timp pentru a face un plan bun și a-ți crea planul pentru viitor.

Taur

Cu toții simțim efectele Lunii Pline în Leu. Această fază lunară face ca acesta să fie un moment bun pentru a lua în considerare calitățile pe care vrei să le dezvolți în cariera ta. Luna în Fecioară aduce multă iluminare și încredere. Când Luna se află în semnele Balanței și Scorpionului, vezi cum prietenii și mentorii tăi te pot ajuta să-ți atingi obiectivele pe termen scurt. Nu uita să nu te grăbești, deoarece încetul și constanta câștigă cursa.

Gemeni

Mercur, guvernatorul tău, intră în Pești săptămâna aceasta, ceea ce face ca aceasta să fie o perioadă fenomenală pentru tine, în special în cariera ta. Acordă-ți timp să-ți analizezi abilitățile și obiectivele pe care le ai pentru viitor. Această săptămână este un moment bun pentru a reflecta asupra succeselor tale și a dezvoltării generale a carierei din ultimii ani. Luna în Balanță face ca aceasta să fie, de asemenea, o perioadă romantică pentru tine, permițându-ți să vezi ce cauți în dragoste.

Rac

Saturn este la doar o săptămână distanță de reintrarea în Berbec, așa că unele dintre temele verii ar putea începe să se repete. Descoperirea de sine și înțelegerea sunt esențiale odată ce Luna este în Scorpion. Energia Berbecului te face să mergi mai departe fără să-ți pui la îndoială direcția odată ce ești sigur de obiectivele tale. Săptămâna aceasta, înveți cum să urmărești lucrurile care inspiră dragoste și fericire.

Leu

Înțelegerea sistemului tău de valori este esențială săptămâna aceasta, Luna din Fecioară învățându-te să te prioritizezi în relații. Când ești îndrăgostit, ai tendința să-ți reverși toată energia către partenerul tău. Luna în Balanță îți amintește să redirecționezi o parte din acea iubire către tine, mai ales dacă nu este reciprocă. Comunicarea este esențială în timpul Lunii în Scorpion, iar cu Mercur acum în Pești, pregătește-te să descoperi câteva informații legate de casa sau familia ta.

Fecioară

Mercur în Pești pune accentul pe relațiile tale. Aceasta este o perioadă foarte inspiratoare, când cuvintele tale curg cu ușurință și ești mai vulnerabil emoțional cu oamenii pe care îi iubești și în care ai încredere. Luna în semnele Balanței și Scorpionului îți amintește să fii acolo pentru ceilalți. Acesta este un moment pentru a fi mai încrezător și mai puțin critic. Tratează-i pe ceilalți cu căldură și compasiune.

Balanță

Pentru tine, această săptămână este despre odihnă și reîncărcare a bateriilor. Luna din Fecioară te pune la îndoială dacă îți acorzi grija de care ai nevoie. Echilibrarea timpului tău este esențială cu Luna în semnul tău. Tranzitele din această săptămână se concentrează pe respectul și prioritizarea propriei persoane, mai ales cu Saturn gata să intre în Berbec săptămâna viitoare. Concentrează-te pe recompensă Construiește relația pe care o ai cu tine însuți înainte ca Saturn să te împingă să o faci.

Scorpion

Luna Plină te-a făcut să-ți onorezi talentele și să-ți vezi potențialul, iar Luna din Fecioară continuă să transmită acest mesaj. Devino cea mai mare susținătoare a ta și nu te concentra pe lucrurile pe care le regreți. În schimb, concentrează-te pe ceea ce ai învățat și construiește de acolo. Mercur intră în Pești săptămâna aceasta, făcând din aceasta o perioadă romantică. S-ar putea să fii concentrat pe o relație din trecut. Învață din această relație, dar nu te lăsa prins în ceea ce ar fi putut fi. Ai puterea de a-ți schimba povestea. Acesta este momentul tău să înflorești fără scuze.

Săgetător

La începutul săptămânii, Luna în Fecioară pune accentul pe viața ta profesională. Când Luna se mută în Balanță, ești inspirat să revizuiești și să revezi proiectele. Ai ochi pentru detalii în această perioadă. Sezonul Vărsătorului îți alimentează eforturile artistice și te ajută să ai mai multă grijă de munca ta. Mercur intră în Pești săptămâna aceasta, ceea ce înseamnă că acasă este locul unde te conectezi cu muzele tale.

Capricorn

Săptămâna aceasta, ai curajul să înfrunți orice îți iese în cale. Luna în Balanță îți luminează speranțele și visele. Energia colaborativă a Lunii în Scorpion adaugă o bază și un sentiment de direcție pe măsură ce primești sprijin de la ceilalți. Ascultă-i activ pe cei din jurul tău și dă dovadă de mai multă empatie, astfel încât oamenii să te vadă ca pe un sistem de sprijin minunat și pe cineva în care pot avea încredere.

Vărsător

Pe măsură ce te recuperezi după impactul Lunii Pline în Leu, săptămâna îți arată instrumentele necesare pentru a începe să construiești fundația obiectivelor tale profesionale. Luna în Balanță este un moment excelent pentru a-ți procesa ideile. Când Luna se schimbă în Scorpion, te simți mai confortabil în poziții de conducere. Întrucât Marte este încă în semnul tău, aceasta este o perioadă în care să acționezi și să te mândrești cu abilitățile tale. Sezonul Vărsătorului te are în centrul atenției și înveți cum să te simți mai confortabil să-l îmbrățișezi.

Pești

Luna în Fecioară te ajută să te eliberezi de orice mentalitate pesimistă, mai ales în ceea ce privește dragostea. Când Luna în Balanță strălucește în toată splendoarea sa, înveți câteva lecții valoroase despre relații. Dacă ești singur, ți se reamintește să nu te mulțumești cu mai puțin. Dacă ești într-o relație, s-ar putea să fie nevoie să fii mai transparent sau empatic. Cu Mercur în zodia ta, așteaptă-te să ai niște conversații sincere despre schimbările pe care vrei să le faci, potrivit yourtango.com.

