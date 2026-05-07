Trei zodii rup lanțurile trecutului și pășesc într-o nouă etapă pe 7 mai 2026

Acest tranzit aduce energie, claritate și curaj pentru a lăsa în urmă nesiguranțele și limitele care le-au ținut pe loc până acum.

Astrologii spun că ziua de joi vine cu o schimbare profundă de perspectivă pentru anumite zodii, care aleg să își recapete încrederea în sine și să își asume un nou început.

Taur

Taurii au avut întotdeauna o imagine puternică despre ei înșiși, însă unele comentarii sau critici venite din partea altora le-au afectat în ultima perioadă stima de sine.

Pe 7 mai, energia astrală îi ajută să realizeze că au acordat prea multă importanță părerilor externe. Chiar dacă anumite cuvinte i-au rănit, adevărul este că acestea nu definesc cine sunt cu adevărat.

Trigonul dintre Soarele din Taur și Luna din Capricorn îi ajută să lase în urmă nesiguranțele și să intre într-o perioadă mult mai puternică și stabilă emoțional.

Taurii încep să înțeleagă că valoarea lor nu depinde de validarea celorlalți, iar această conștientizare le schimbă complet perspectiva asupra vieții.

Leu

Leii sunt cunoscuți pentru încrederea și siguranța pe care le afișează, însă chiar și ei se confruntă uneori cu momente de vulnerabilitate.

Problema este că, atunci când apar nesiguranțele, tind să compenseze exagerat și să încerce să demonstreze că totul este perfect.

Pe 7 mai, Leii își dau seama că au mers prea departe încercând să ascundă ceea ce simt cu adevărat. Acest moment de sinceritate cu ei înșiși le aduce o eliberare emoțională importantă.

Astrologii spun că această zi îi ajută să accepte că nu trebuie să fie mereu puternici și perfecți pentru a fi apreciați.

Odată ce renunță la presiunea de a demonstra constant ceva, Leii intră într-o etapă mult mai echilibrată și autentică.

Capricorn

Capricornii primesc pe 7 mai energia de care aveau nevoie pentru a ieși din starea de îndoială și autocritică.

Luna aflată în semnul lor le oferă disciplină, concentrare și motivația necesară pentru a se reconecta la propriul potențial.

În ultima perioadă, mulți Capricorni s-au concentrat prea mult pe ceea ce nu pot face, uitând câte lucruri importante au reușit deja.

Acum, însă, decid să își schimbe complet atitudinea. Aleg să lase în urmă pesimismul și să își recapete ambiția care îi definește.

Trigonul dintre Luna din Capricorn și Soarele din Taur deschide pentru ei o nouă etapă în care performanța, încrederea și dorința de evoluție devin prioritare.

Astrologii spun că această zi marchează începutul unei perioade în care Capricornii își vor demonstra, înainte de toate lor înșiși, cât de capabili sunt cu adevărat.