Universul deschide un nou drum pentru 5 zodii, în sezonul Berbecului

Odată cu intrarea Soarelui în Berbec, se deschide o perioadă a noilor începuturi, a curajului, a inițiativei și a dorinței de a trece la acțiune.

Berbecul este primul semn al zodiacului și este guvernat de Marte, planeta acțiunii. De aceea, în această perioadă, multe zodii simt un impuls puternic de a începe ceva nou, de a-și afirma dorințele și de a merge mai hotărât spre ceea ce își doresc. Fiind un semn de foc cardinal, Berbecul aduce energie de lider, încredere și nevoia de a face lucrurile să se întâmple.

Totuși, această perioadă pune accent și pe nevoile personale, pe dorințele proprii și pe felul în care fiecare își poate construi drumul. Tocmai de aceea, sezonul Berbecului este una dintre cele mai dinamice și intense perioade ale anului, mai ales pentru aceste cinci zodii.

5 zodii pentru care totul se îmbunătățește în sezonul Berbecului, între 20 martie și 20 aprilie 2026

Berbec

Când Soarele intră în semnul tău, atenția se mută direct asupra ta, Berbec. Este una dintre cele mai favorabile perioade ale anului pentru tine, iar energia astrală lucrează în avantajul tău aproape natural.

Te vei simți mai încrezător, mai energic și mai pregătit pentru noi începuturi. Este o perioadă excelentă pentru a-ți relansa planurile, pentru a face schimbări importante și pentru a atrage oameni noi în jurul tău. În primele zece zile ale acestui tranzit, Soarele este însoțit și de Venus în Berbec, ceea ce face perioada și mai benefică, mai ales în relații și în tot ce ține de imagine personală.

Gemeni

Pentru Gemeni, Soarele în Berbec activează casa a 11-a, asociată cu prietenii, grupurile, socializarea și obiectivele pe termen lung. În următoarele săptămâni, vei simți că relațiile sociale se îmbunătățesc, iar susținerea venită din partea oamenilor din jur devine tot mai importantă.

Este un moment foarte bun pentru networking, pentru consolidarea unor legături de prietenie și pentru implicarea în proiecte de grup sau colaborări. Lucrurile merg mai bine atunci când ieși mai mult, socializezi și te conectezi cu persoane care contează cu adevărat pentru tine.

Leu

Berbecul este un semn foarte compatibil cu tine, Leu, iar acest sezon îți activează casa a 9-a, legată de călătorii, cunoaștere, educație și extinderea orizonturilor personale.

Este o perioadă plăcută, în care poți simți nevoia să înveți lucruri noi, să citești mai mult, să explorezi idei diferite sau chiar să planifici o călătorie. Nu este neapărat vorba doar despre educația formală, ci și despre tot ceea ce îți lărgește perspectiva asupra vieții. În sezonul Berbecului, încrederea și energia ta cresc, iar asta transformă această perioadă într-una productivă și pozitivă.

Săgetător

Fiind și tu un semn de foc, te armonizezi foarte bine cu energia Berbecului, Săgetător. În această perioadă, Soarele îți luminează casa a 5-a, cea a iubirii, creativității, prietenilor, distracției și copiilor.

Sezonul Berbecului îți aduce un val de energie pozitivă, inspirație și dorință de aventură. Te poți simți mai romantic, mai creativ și mai dornic să te bucuri de viață. Este și o perioadă excelentă pentru divertisment, pasiuni noi și experiențe care îți reaprind entuziasmul. Vei simți că energia ți se reînnoiește și că vrei să preiei controlul acolo unde te duce inima.

Vărsător

Pentru Vărsători, sezonul Berbecului aduce mai multă curiozitate, mai multe conversații și o dorință mai mare de mișcare. Poți simți nevoia să îți exprimi ideile mai des, să vorbești despre planurile tale sau chiar să faci pași concreți spre unele visuri.

În această perioadă, sunt favorizate deplasările scurte, întâlnirile, discuțiile și activitățile din apropierea casei. De asemenea, este posibil să petreci mai mult timp cu frații, vecinii sau cu oamenii din mediul tău apropiat. Rutina zilnică devine mai activă, mai productivă și îți poate aduce mai multă vizibilitate.

Ce aduce sezonul Berbecului pentru zodii

Sezonul Berbecului este asociat cu începuturile, curajul, independența și dorința de afirmare. Este o perioadă în care mulți simt nevoia să iasă din pasivitate, să își asume riscuri și să pornească pe un drum nou.

Între 20 martie și 20 aprilie 2026, această energie se simte cel mai puternic pentru Berbec, Gemeni, Leu, Săgetător și Vărsător, zodii pentru care următoarele săptămâni pot aduce mai multă claritate, energie, succes și entuziasm.