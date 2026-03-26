Venus și Chiron aduc noi începuturi pentru 4 zodii, pe 26 martie 2026

După o perioadă în care multe zodii s-au simțit nesigure sau blocate emoțional, acest tranzit aduce claritate, vindecare și șansa de a merge mai departe.

Taur

Taurii trec printr-o perioadă de vindecare emoțională care îi ajută să înțeleagă mai bine prin ce au trecut și ce trebuie să facă mai departe. Este o zi în care își recapătă încrederea în sine.

Semnul primit pe 26 martie le arată că este momentul să revină pe drumul lor și să își recapete valoarea și încrederea.

Rac

Racii primesc un semn că lucrurile vor fi bine. Chiar dacă au rămas ancorați în trecut sau în amintiri dureroase, această zi îi ajută să meargă mai departe.

Este o perioadă în care pot lăsa în urmă problemele vechi și pot începe un nou capitol.

Scorpion

Scorpionii reușesc să vindece o rană emoțională mai veche, posibil legată de o poveste de dragoste. Este momentul în care reușesc să se desprindă de trecut și să meargă mai departe fără regrete.

Este o zi de eliberare emoțională și de vindecare.

Vărsător

Vărsătorii realizează că nu mai suferă din cauza unei probleme din trecut. Timpul a rezolvat multe lucruri, iar acum pot privi viața cu mai multă liniște.

Semnele pe care le primesc în această zi le arată că trebuie să aprecieze ceea ce au acum și să trăiască în prezent.

Ce înseamnă Venus în conjuncție cu Chiron

Acest aspect astrologic este asociat cu vindecarea sufletească, iertarea, eliberarea de trecut și începuturi noi. Este o perioadă în care multe persoane pot închide capitole vechi din viața lor.