Predoiu anunță că cercetarea criminaliștilor de la blocul lovit de drona rusească a fost finalizată

''În primul rând, din punct de vedere al Ministerului Afacerilor Interne, Statul Major al Forțelor Armate a emis aseară două alarme aeriene (...) După emiterea acestor alarme aeriene de către Statul Major al Forțelor Armate, a fost emis un semnal RO-ALERT. Alerta de la 112 a fost la ora 01:59 azi-noapte. La ora 02:02, forțele Ministerului de Interne au inițiat procedurile de intervenție. La ora 02:07, au sosit primele echipaje, apoi următoarele. Până la ora 02:33, incendiul a fost lichidat. Noi am acționat cu 359 de cadre: 53 de pompieri, 56 de jandarmi, 250 de polițiști și mai multe autospeciale și tehnică din dotare. În ceea ce privește apărarea civilă, conform datelor prezentate de autoritățile locale, în Galați sunt în jur de 168 de avanposturi în stare de funcționare și în tot județul Galați - în jur de 265 în stare de funcționare. Aș vrea să mai adaug că cercetarea la fața locului efectuată de ofițerii noștri criminaliști împreună cu colegii de la Serviciul Român de Informații s-a încheiat în această seară, urmând ca datele și concluziile să fie înaintate procurorului'', a declarat Predoiu.



Drona militară de proveniență rusească s-a prăbușit pe un bloc de locuințe în orașul Galați, având drept consecință distrugerea unui apartament de la etajul 10 al imobilului și rănirea a două persoane.



În acest caz, a fost deschis un dosar penal in rem sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de distrugere și tentativă la omor calificat, ancheta fiind realizată de Parchetul General. AGERPRES