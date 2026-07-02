Venus și Lilith lucrează împreună pe 2 iulie 2026. Trei zodii primesc vești excelente

Lilith ne provoacă să ne confruntăm cu propriile temeri și vulnerabilități, iar Venus, planeta iubirii și armoniei, transformă aceste lecții în oportunități de apropiere, împăcare și speranță. Pentru trei zodii, această zi marchează începutul unei perioade mult mai luminoase.

Taur

Pentru nativii Taur, ziua de 2 iulie aduce o conversație importantă cu partenerul de viață sau cu o persoană foarte apropiată. Deși în ultima perioadă au existat neînțelegeri și tensiuni, niciunul dintre voi nu este dispus să renunțe la această relație.

Influența lui Venus în trigon cu Lilith vă ajută să depășiți orgoliile și să spuneți lucruri care până acum păreau imposibil de exprimat.

Veți descoperi că obstacolele pot fi depășite atunci când există sinceritate și dorința de a merge mai departe împreună. Speranța revine, iar relația capătă o nouă șansă.

Pești

Pentru Pești, speranța apare într-un mod cu totul special: printr-un vis, o intuiție sau un semn care le confirmă că lucrurile se vor așeza în favoarea lor.

Fiind unul dintre cele mai intuitive semne ale zodiacului, Peștii simt că Universul le transmite un mesaj important. Este exact impulsul de care aveau nevoie pentru a-și recăpăta încrederea.

Energia lui Lilith îi ajută să privească dincolo de stres și probleme, iar Venus le oferă liniștea necesară pentru a merge înainte cu optimism și încredere.

Scorpion

Pentru Scorpioni, ultimele săptămâni au fost marcate de blocaje și frustrări, însă ziua de 2 iulie aduce o schimbare de perspectivă.

Trigonul dintre Venus și Lilith îi ajută să își depășească îndoielile și să înțeleagă că viitorul le rezervă oportunități importante.

Schimbarea poate veni printr-o relație sentimentală care începe să se vindece sau printr-o nouă direcție în viață care le redă motivația. Indiferent de forma pe care o ia, mesajul astrelor este clar: perioada dificilă începe să rămână în urmă.

Pentru prima dată după mult timp, Scorpionii cred din nou că lucrurile pot merge în direcția dorită, iar această speranță devine motorul unui nou început.