Vești bune la final de an: 3 zodii scapă de tristețe pe 23 decembrie 2025

Faza de Lună în creștere (Waxing Crescent) în Vărsător aduce o realizare liniștitoare: nu mai ești blocat(ă) în același punct ca acum câteva săptămâni.

Această fază lunară te ajută să renunți la lucruri cu care te-ai obișnuit, dar care nu mai au relevanță. Modul de gândire se schimbă, reacțiile devin mai deschise, iar tristețea începe să se risipească. Greutatea emoțională se destramă, în sfârșit.

Pentru aceste semne astrologice, marți, 23 decembrie, marchează începutul unei perioade emoționale mai calme și mai echilibrate. Un lucru excelent, mai ales că finalul de an vine cu dorința de a te simți bine cu tine și cu viața ta. Iar acest lucru chiar se întâmplă: tristețea iese oficial din scenă.

♍ Fecioară

Pentru tine, această zi înseamnă eliberarea presiunii pe care ți-ai pus-o singur(ă). Ritmul alert și autoexigența excesivă nu ți se mai potrivesc. Sub influența Lunii în Vărsător, simți nevoia să încerci ceva diferit, mai natural și mai blând cu tine.

Pe 23 decembrie, îți dai seama că ai trecut prin prea mult, adesea fără un motiv real. Tristețea nu mai pare justificată. Începi să iei în calcul ideea de a fi pur și simplu fericit(ă).

Starea apăsătoare se ridică treptat, dar sigur. Revii la centrul tău emoțional și ești pregătit(ă) să-ți reconstruiești lumea interioară cu mai multă compasiune față de tine însuți/însăți.

♎ Balanță

Pentru Balanțe, Luna în Vărsător aduce detașare de un tipar emoțional care te-a epuizat. Deși nu îți place să fii trist(ă), realizezi acum că tu deții controlul asupra acestei stări – și ai dreptate.

În momentul în care conștientizezi acest lucru, melancolia începe să dispară. Mesajul este clar: ai investit prea multă energie într-o situație care nu ți-a oferit nimic în schimb. Odată ce accepți acest adevăr, viața pare brusc mai ușoară.

Respiri din nou liber, iei decizii mai bune pentru starea ta de bine și îți recapeți echilibrul. Este începutul unei reînnoiri emoționale. Te simți mai stabil(ă) și pregătit(ă) să-ți recâștigi spațiul personal.

♒ Vărsător

Pentru Vărsători, această fază lunară aduce o schimbare profundă în plan interior. Pe 23 decembrie, vezi clar ceva ce până acum îți scăpase. Odată ce înțelegi, nu mai există cale de întoarcere.

Îți dai seama că ai rămas blocat(ă) într-o stare de tristețe, deși ai avut mereu puterea să ieși din ea. O dezamăgire recentă nu a fost un final, ci mai degrabă începutul a ceva mai bun.

Această zi funcționează ca un reset emoțional. Te simți mai clar, mai ușor și mai împăcat(ă) cu direcția în care merge viața ta. Nu mai ai nevoie de această povară emoțională. Intri cu încredere într-o stare de spirit mai pozitivă și mai luminoasă.