Vibrație nouă: Zodiile, sub influența unei energii uriașe între 27 octombrie și 2 noiembrie

Luna în Capricorn, aflată în faza de creștere, ne învață la începutul săptămânii responsabilitatea și disciplina. Este un moment potrivit pentru a pune ordine în planuri și pentru a acționa concret.

Pe 28 octombrie, când Luna intră în Vărsător, ne simțim mai conectați cu oamenii și comunitatea noastră. Pe 29 octombrie, Mercur intră în Săgetător, aducând o notă optimistă și jucăușă în comunicare.

Iar la final de lună, Luna în Pești ne inspiră să ne retragem puțin, să visăm, să ne relaxăm — poate cu o carte bună sau un film care ne emoționează.

Toate aceste tranzite nu ne opresc din a munci pentru scopurile noastre, ci ne arată cum să învățăm prin experiență și cum să credem mai mult în visele noastre.

Berbec

Diplomația va fi cheia acestei săptămâni. Luna în Capricorn te provoacă să gândești înainte de a vorbi și să alegi cu înțelepciune bătăliile tale. Mercur se află în perioada de umbră pre-retrogradă, așa că e mai bine să nu spui lucruri pe care vei regreta mai târziu.

Luna Nouă din Balanță te învață să avansezi lent, fără grabă. Răbdarea devine cea mai mare forță a ta acum.

Taur

Luna în Capricorn îți scoate la lumină potențialul. Încrederea în tine crește, iar ceilalți te observă mai mult ca lider.

Luna în Vărsător te învață să colaborezi, iar la final de săptămână, Luna în Pești te invită să revizuiești deciziile și să îți încarci bateriile. Saturn îți arată ce trebuie revizuit pentru ca evoluția ta să continue.

Gemeni

Ești în centrul atenției, dar energia acestei săptămâni te ghidează spre vindecare și reflecție.

Mercur, guvernatorul tău, intră în Săgetător, deschizând o perioadă veselă și plină de inspirație. Ai ocazia să colaborezi și să creezi alături de oameni care te susțin. Ai răbdare — transformarea ta e în plin proces.

Rac

Luna în Capricorn îți arată cum să construiești relații mai solide. Ai încredere în tine și oferă-le celor dragi prezența ta reală.

Spre finalul săptămânii, Luna în Pești îți deschide inima și îți aduce o viziune mai clară asupra viitorului. Ai șansa să îți vindeci emoțiile și să îți reîncarci sufletul.

Leu

Urmează o perioadă în care pasiunea și munca se combină perfect. Luna în Capricorn te motivează să acționezi cu disciplină, iar Mercur în Săgetător aduce oportunități noi și oameni inspirați în jurul tău.

Colaborările pot fi fructuoase, mai ales în zona profesională sau educațională. Luna în Vărsător îți reamintește că visurile mari se construiesc pas cu pas.

Fecioară

Această săptămână te învață cum să te conectezi cu ceilalți.

Luna în Capricorn aduce momente plăcute alături de prieteni, iar energia Vărsătorului te încurajează să oferi sprijin celor care au nevoie.

Când Luna intră în Pești, vei observa o sensibilitate aparte — o ocazie de a comunica din inimă.

Balanță

O poveste din trecut poate reveni acum în gândurile tale.

Scorpionul te ajută să înveți lecția limitelor — să știi cui să deschizi ușa inimii tale.

Luna în Pești îți amintește să te protejezi, dar și să ierți. Ceva din tine se vindecă profund în aceste zile.

Scorpion

Este sezonul tău și energia se intensifică!

Luna în Vărsător aduce reflecții legate de trecutul tău emoțional, dar Luna în Pești reaprinde creativitatea.

E momentul ideal să reiei o pasiune — fie că scrii, pictezi sau începi un proiect nou.

Săgetător

Planurile vechi prind din nou viață.

Mercur intră în semnul tău și îți redă optimismul și claritatea mentală.

Luna în Vărsător îți aduce inspirație prin conversații, iar la final de săptămână, Luna în Pești te ajută să pui totul într-un context emoțional mai amplu.

Capricorn

Săptămâna începe în forță cu Luna în semnul tău. Strălucești și ești mai vizibil decât de obicei.

Ai șansa să repari legături și să redescoperi ce înseamnă să fii vulnerabil fără teamă.

Luna în Pești îți aduce o încheiere emoțională frumoasă — simți că ai învățat să lași controlul și să te încrezi în proces.

Vărsător

Luna în semnul tău te face să vrei mai mult spațiu și libertate.

La începutul săptămânii, Capricornul te îndeamnă să te organizezi, iar pe parcurs înveți să pui pe primul loc ceea ce contează cu adevărat: echilibrul interior.

Este o perioadă bună pentru introspecție și reconectare cu tine însuți.

Pești

Lecția săptămânii este despre colaborare și visuri mari.

Saturn îți oferă maturitate și claritate, iar Luna în semnul tău, la final de săptămână, te face să vezi totul cu înțelepciune și empatie.

Dacă ești artist, scriitor sau pur și simplu visător, ai acum energia perfectă pentru a crea ceva extraordinar.