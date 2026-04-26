Ziua norocoasă a săptămânii pentru fiecare zodie, 27 aprilie – 3 mai 2026

Este o săptămână specială din punct de vedere astrologic, în care toate planetele sunt încă în mișcare directă, ceea ce favorizează începuturile, deciziile importante și oportunitățile neașteptate.

Energia atinge puncte cheie:

28 aprilie – Venus în Gemeni se aliniază cu Pluto în Vărsător (oportunități și transformări)

1 mai – Lună Plină în Scorpion (claritate și schimbare)

2 mai – Mercur intră în Taur (stabilitate și decizii inspirate)

Berbec

Zi norocoasă: vineri, 1 mai

Luna Plină în Scorpion aduce o schimbare profundă în modul în care te vezi. Este momentul să lași trecutul în urmă și să îți urmezi destinul cu mai mult curaj.

Taur

Zi norocoasă: sâmbătă, 2 mai

Intrarea lui Mercur în semnul tău îți aduce claritate și încredere. Comunicarea devine punctul tău forte, iar oportunitățile apar exact când ai nevoie.

Gemeni

Zi norocoasă: miercuri, 29 aprilie

Venus în semnul tău îți amplifică puterea de atracție. Este momentul perfect să îți dorești ceva cu adevărat și să crezi în realizarea acelui vis.

Rac

Zi norocoasă: vineri, 1 mai

Schimbarea nu este ușoară, dar este necesară. Luna Plină te ajută să închizi un capitol și să începi unul nou, mai potrivit pentru tine.

Leu

Zi norocoasă: sâmbătă, 2 mai

Apar oportunități profesionale importante. Fii atent la ofertele care vin spre tine și nu te teme să spui „da” schimbării.

Fecioară

Zi norocoasă: marți, 28 aprilie

Un aspect favorabil între Venus și Pluto îți aduce noi perspective în carieră. Este momentul să îți regândești modul de lucru și să alegi ceea ce îți aduce echilibru.

Balanță

Zi norocoasă: sâmbătă, 2 mai

Universul te susține, dar trebuie să acționezi. Fă planuri concrete pentru viitor și explorează oportunități noi.

Scorpion

Zi norocoasă: vineri, 1 mai

Luna Plină în semnul tău marchează un moment de eliberare și transformare. Este timpul să renunți la ceea ce nu îți mai folosește.

Săgetător

Zi norocoasă: sâmbătă, 2 mai

Este momentul să îți pui ordine în viață și să construiești pe baze solide. Planurile făcute acum pot aduce rezultate pe termen lung.

Capricorn

Zi norocoasă: marți, 28 aprilie

Apar oportunități financiare neașteptate. Fii deschis la idei noi și nu te teme să încerci ceva diferit.

Vărsător

Zi norocoasă: vineri, 1 mai

Se deschide un nou capitol profesional. Caută sens în ceea ce faci și nu te mulțumi doar cu stabilitatea financiară.

Pești

Zi norocoasă: sâmbătă, 2 mai

Este momentul să îți pui planurile în aplicare. Ai claritate și inspirație, dar trebuie să ai și răbdare pentru rezultate.