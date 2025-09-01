Ziua norocoasă a fiecărei zodii între 1 și 7 septembrie 2025

Mercur intră în Fecioară pe 2 septembrie, aducând echilibru între vis și logică. Pe 6 septembrie, Uranus retrograd în Gemeni aduce schimbări neașteptate, iar pe 7 septembrie are loc Luna Plină și eclipsa de Lună în Pești, moment care accelerează destinul și aduce revelații majore.

Iată care este cea mai norocoasă zi a săptămânii pentru fiecare zodie:

♈ Berbec – 2 septembrie 2025

Mercur în Fecioară îți dă curajul să spui ce simți și să îți impui nevoile. Ai parte de conversații decisive care îți aduc șanse de progres.

♉ Taur – 6 septembrie 2025

Uranus retrograd în Gemeni îți activează sectorul financiar. Devii creativ și găsești metode noi de a câștiga bani și de a-ți consolida valoarea personală.

♊ Gemeni – 1 septembrie 2025

Saturn retrograd în Pești îți răsplătește eforturile din ultimii ani. Cariera, recunoașterea și echilibrul dintre viața personală și profesională intră într-o etapă nouă.

♋ Rac – 2 septembrie 2025

Mercur în Fecioară îți oferă ocazia perfectă să negociezi, să semnezi contracte sau să aplici pentru ceva important. Este timpul să îți construiești noul drum.

♌ Leu – 7 septembrie 2025

Eclipsa de Lună în Pești aduce o transformare profundă. Un capitol se încheie pentru a lăsa loc unei noi etape pline de abundență și schimbări benefice.

♍ Fecioară – 6 septembrie 2025

Uranus retrograd în Gemeni îți deschide drumuri neașteptate în carieră sau studii. Oportunitățile apar brusc, iar tu trebuie să fii pregătit să le accepți.

♎ Balanță – 1 septembrie 2025

Saturn retrograd în Pești îți aduce rezultatele muncii depuse în ultimii ani. Vezi clar cât de departe ai ajuns și te bucuri de primele roade.

♏ Scorpion – 7 septembrie 2025

Eclipsa de Lună în Pești te încurajează să alegi viața pe care o iubești. Este o zi pentru decizii majore în plan personal, romantic sau creativ.

♐ Săgetător – 2 septembrie 2025

Mercur în Fecioară îți sprijină cariera și conexiunile profesionale. Networking-ul și alianțele noi te duc exact acolo unde îți dorești.

♑ Capricorn – 6 septembrie 2025

Uranus retrograd în Gemeni îți schimbă rutina și perspectiva asupra vieții. Acceptă noutatea și vei descoperi oportunități neașteptate.

♒ Vărsător – 2 septembrie 2025

Mercur în Fecioară îți activează conversațiile legate de viitor. Este momentul să vorbești deschis despre ce îți dorești și să negociezi pentru visurile tale.

♓ Pești – 7 septembrie 2025

Luna Plină și eclipsa în semnul tău îți schimbă viața din interior. Identitatea și credințele tale se transformă, punându-te pe un drum nou și autentic.