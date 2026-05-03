Ziua norocoasă a săptămânii pentru fiecare zodie (4–10 mai 2026)

Săptămâna aduce energie intensă, mai ales odată cu Pluto retrograd în Vărsător (6 mai), care declanșează transformări rapide și uneori bruște. Nu este o energie subtilă – Pluto vine ca un catalizator puternic, împingându-te spre schimbare.

Descoperă care este ziua ta norocoasă și ce îți rezervă astrele:

Berbec

Zi norocoasă: Luni, 4 mai

Ești motorul schimbării. Marte în Berbec îți dă curajul să faci modificări importante, mai ales în plan personal sau legat de locuință. Este momentul să acționezi fără ezitare.

Taur

Zi norocoasă: Marți, 5 mai

Universul îți cere să-ți faci vocea auzită. Apar oportunități importante, dar trebuie să iei atitudine și să spui clar ce îți dorești.

Gemeni

Zi norocoasă: Sâmbătă, 9 mai

Este timpul să renunți la poverile care nu îți aparțin. Energia acestei zile te ajută să te eliberezi și să te concentrezi pe tine.

Rac

Zi norocoasă: Luni, 4 mai

Jupiter îți aduce oportunități uriașe. Schimbări importante în carieră pot apărea – trebuie doar să le accepți și să ieși din zona de confort.

Leu

Zi norocoasă: Marți, 5 mai

Ai șansa să vezi cât de departe ai ajuns. Apar beneficii din deciziile luate în trecut, inclusiv oportunități financiare sau profesionale.

Fecioară

Zi norocoasă: Duminică, 10 mai

Vești bune și oameni potriviți îți ies în cale. Extinde-ți cercul social – conexiunile noi îți pot schimba viitorul.

Balanță

Zi norocoasă: Miercuri, 6 mai

Începe o perioadă de transformare profundă. Pluto te obligă să renunți la ce nu mai funcționează pentru a face loc noului.

Scorpion

Zi norocoasă: Vineri, 8 mai

Schimbări neașteptate îți pot aduce libertate financiară. Ai curajul să alegi o cale diferită de cea obișnuită.

Săgetător

Zi norocoasă: Sâmbătă, 9 mai

Reflectezi și renunți la convingeri care te țin pe loc. Este momentul să îți urmezi propriile reguli.

Capricorn

Zi norocoasă: Marți, 5 mai

Creativitatea îți aduce succes. Fie că e vorba de muncă sau proiecte personale, ideile tale te pot propulsa.

Vărsător

Zi norocoasă: Miercuri, 6 mai

Pluto îți activează destinul. Descoperi cine ești cu adevărat și ce trebuie să faci mai departe.

Pești

Zi norocoasă: Marți, 5 mai

Intuiția ta devine cea mai mare forță. Folosește-ți vocea și exprimă-ți ideile – impactul va fi mai mare decât crezi.