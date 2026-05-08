Zodia care a depășit cea mai grea perioadă din viața sa

Uranus este planeta schimbărilor bruște. Indiferent de semnul zodiacal în care se află această energie tumultoasă, adesea urmează haosul. Acesta este motivul pentru care, între destrămarea relațiilor și instabilitatea carierelor, un semn astrologic a trecut prin asta de când Uranus a intrat pentru prima dată în semnul său, în 2018.

Deși ar fi putut face din acest semn cea mai puternică versiune a sa până acum, a fost o călătorie dificilă. Cu toate acestea, astrologii spun că viața sa este pe cale să se îmbunătățească.

Taurul a ieșit din cel mai dificil capitol al vieții sale

Ai simțit prima dată mânia energiei lui Uranus din 2018 și până acum, astfel că viața ta probabil arată complet diferit. Această energie este, de asemenea, mai dură pentru tine decât pentrur aproape orice alt semn zodiacal.

Nu doar pentru că Uranus este în declin sau extrem de inconfortabil în semnul tău, ci și pentru că tânjești după stabilitate, și Uranus este cea mai perturbatoare planetă și,pur și simplu, nu ești construit pentru această energie.

Când vine vorba de situații dificile, nu ești menit să-l găzduiești pe Uranus în semnul tău. De la schimbarea relațiilor la inversarea identităților, nu poți suporta instabilitatea. Sentimentul tău de siguranță ți-a fost aproape luat.

Viața devine mult mai bună pentru Taur

Intri într-un nou capitol, al ușurinței, abundenței oportunităților și lucrurilor care îți aterizează în brațe. Fie că este vorba de șefi care te recunosc în sfârșit sau de crearea de noi conexiuni, așteaptă-te ca această schimbare de energie să-ți îmbunătățească drastic viața, pe măsură ce stabilitatea revine. Totul va începe să aibă sens din nou pentru tine.

Într-un semn de aer, precum Gemenii, Uranus este excelent pentru tine. În această nouă eră banii vin mai repede și în moduri alternative pe care nici nu ți le-ai putea imagina posibile.

Acestea fiind spuse, nu va fi ușor pentru tine la început. Ai trecut printr-o tonă de energie sălbatică recent, ceea ce înseamnă că este important să te concentrezi mai mult timp pe stabilizarea energiei tale mai mult ca niciodată.

Deși poate nu sună ideal, nu prea ai de ales, Pentru că altfel, trecerea de la tot acest haos la abundență te va deruta.

Totuși, dacă nu știi de unde să începi, încearcă să porți și să lucrezi cu cristale vindecătoare. Lucrul cu abundența sau împământarea cristalelor te poate ajuta să te simți mai pregătit pentru toate lucrurile bune care te așteaptă în lunile și anii următori.

De la manifestarea unei energii bune la a-ți ajuta mintea să se simtă liniștită, lucrul atât cu citrină, cât și cu turmalină neagră autentică este modalitatea de a te pregăti pentru anul care urmează, notează yourtango.com.