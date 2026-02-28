Zodii norocoase martie 2026: cine profită de Mercur Cazimi

Chiar dacă Mercur este retrograd în Pești până pe 20 martie, momentul-cheie al perioadei este Mercur Cazimi, care are loc pe 7 martie.

Mercur Cazimi apare atunci când planeta comunicării intră „în inima Soarelui”, marcând începutul unui nou ciclu. Din acest moment și până la finalul retrogradării, temele dificile din trecut încep să se clarifice, iar direcția viitorului devine mai limpede. Este o perioadă excelentă pentru planificare, explorare și pregătire, astfel încât, odată cu revenirea lui Mercur în mers direct, să fii gata să profiți de ceea ce ți-e destinat.

Săptămâna este încărcată de un aer de destin, mai ales datorită Eclipsei totale de Lună Plină în Fecioară, din 5 martie. Deși Luna Plină este asociată cu finaluri, adevărul este că nimic nu se încheie definitiv — totul evoluează. De această dată, norocul este la vedere.

Rac

Noroc în noi începuturi și abundență

Fii atent la ceea ce intră în viața ta, Rac. Pentru tine, Peștii guvernează noile începuturi și abundența. În ultimii ani, această zonă a fost grea și restrictivă, din cauza tranzitelor lui Saturn și Neptun. Acum însă, odată cu ieșirea lor din Pești, ritmul viselor tale începe să accelereze.

Momentul-cheie este Mercur Cazimi în Pești, sâmbătă, 7 martie, care aduce o oportunitate nouă sau o a doua șansă la ceva ce nu a funcționat în trecut. În plus, Marte intră în Pești pe 2 martie, oferindu-ți curajul de a spune „da” și de a acționa.

Această perioadă marchează un nou ciclu de noroc, sub formă de oferte, propuneri și deschideri neașteptate. Întârzierile din trecut au făcut parte dintr-un plan mai mare. Norocul tău începe acum.

Capricorn

Noroc prin schimbări interioare și decizii de destin

Joi, 5 martie, Luna Plină și eclipsa de Lună în Fecioară aduc o schimbare emoțională profundă. Nu este vorba neapărat despre ce se întâmplă în exterior, ci despre cum te raportezi tu la viața ta și la direcția pe care vrei să o urmezi.

Luna Plină aduce lucrurile la maturitate, pentru ca tu să poți decide ce urmează. Eclipsa schimbă subtil, dar decisiv, cursul destinului tău. Această energie este legată de două Luni Noi în Fecioară din 2025, când ceva important a început să prindă contur, dar avea nevoie de timp.

Acum este momentul să vezi cât de departe ai ajuns și să îți permiți o direcție nouă, mai îndrăzneață. Norocul este de partea ta, mai ales dacă ai curajul să ieși din vechile tipare.

Leu

Noroc prin muncă, realism și vise asumate

Fii sincer cu tine în privința modului în care îți poți transforma visele în realitate, Leu. Neptun a intrat recent în Berbec, alături de Saturn, iar această combinație îți oferă acces direct la energia norocului — dar și la responsabilitate.

Neptun te ajută să visezi, însă Saturn îți cere efort, disciplină și asumare. Punctul de cotitură apare duminică, 8 martie, când Venus se află în conjuncție cu Saturn în Berbec. Acest aspect aduce un nou început norocos, dar unul care trebuie construit pas cu pas.

Venus simbolizează frumusețea, iubirea și abundența, iar Saturn te ajută să materializezi ceea ce îți dorești. Nu renunța la o idee doar pentru că pare greu de realizat și nu te subestima înainte de a începe. Universul te susține, dar este esențial să știi exact ce vrei să creezi.