Jurnalul.ro Horoscop Zodiile chinezești cu noroc la bani pe 27 martie

de Andreea Tiron    |    26 Mar 2026   •   21:00
Pe 27 martie 2026, șase zodii din horoscopul chinezesc atrag noroc, bani și oportunități importante.

Ziua de vineri este o Zi a Primirii în energia Șobolanului de Metal, o zi asociată cu bani care se întorc, promisiuni respectate și rezultate pentru eforturile din trecut.

Această zi îi favorizează pe cei care au muncit în tăcere, au avut răbdare și au luat decizii inteligente. Pentru aceste zodii, 27 martie poate aduce o veste, o oportunitate sau un câștig important.

Șobolan

Primești un răspuns sau o sumă de bani pe care o așteptai de ceva timp. Este o zi în care iei o decizie importantă și inspirată, care poate aduce succes pe termen lung.

Dragon

Cineva revine în viața ta cu o propunere sau o oportunitate. Poate fi vorba despre bani, afaceri sau dragoste. Ceva ce ai făcut în trecut începe acum să dea rezultate.

Maimuță

Vezi o oportunitate înaintea tuturor și acționezi rapid. Această decizie te poate pune într-o poziție foarte bună. Este o zi excelentă pentru inițiativă.

Bivol

Primești confirmarea că munca ta nu a fost în zadar. Apar rezultate concrete, bani sau o reușită. Începe o perioadă de prosperitate.

Șarpe

Primești o informație importantă care te ajută să iei o decizie bună. Este o zi în care inteligența și atenția la detalii îți aduc succes.

Mistreț

Cineva își respectă o promisiune față de tine. O situație care te stresa se rezolvă, iar acest lucru îți aduce liniște și succes.

Subiecte în articol: horoscop chinezesc 2026 horoscop martie 2026
