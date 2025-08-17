34,5 miliarde de dolari pentru preluarea browserului Google Chrome

Conform BBC, Perplexity, un start-up din domeniul inteligenței artificiale evaluat la 18 miliarde de dolari, a transmis o scrisoare către Sundar Pichai, CEO-ul Alphabet, în care propune cumpărarea browserului Google Chrome pentru 34,5 miliarde de dolari.

Compania spune că trecerea Chrome la un operator independent, axat pe siguranța utilizatorilor, ar fi în beneficiul publicului.

Oferta vine în contextul în care Google se confruntă cu presiuni majore din partea autorităților de reglementare și cu două procese antitrust în SUA.

O decizie a unui judecător federal este așteptată în această lună și ar putea obliga Google să-și divizeze afacerea de căutare online, o măsură pe care compania o consideră „fără precedent” și dăunătoare pentru consumatori și securitate.

Perplexity a precizat că, dacă ar prelua controlul asupra Chrome, ar păstra Google ca motor de căutare implicit, dar utilizatorii și-ar putea schimba setările.

De asemenea, ar continua să întrețină Chromium, platforma open-source din spatele Chrome și altor browsere precum Microsoft Edge și Opera.

Oferta a fost privită cu scepticism de investitori din industrie, unii considerând-o mult sub valoarea reală a Chrome și mai degrabă o acțiune de marketing.

(sursa: Mediafax)