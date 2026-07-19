A picat Facebook! Mii de utilizatori din mai multe țări raportează probleme

La încercarea de conectare printr-un browser, Facebook afișa următorul mesaj: „Cont temporar indisponibil. Contul tău este momentan indisponibil din cauza unei probleme a site-ului. Ne așteptăm ca această problemă să fie rezolvată în scurt timp. Te rugăm să încerci din nou peste câteva minute."

Deși formularea poate crea impresia unei probleme individuale de cont, mesajul indică, de fapt, o problemă tehnică la nivelul platformei, nu o suspendare sau o blocare a contului utilizatorului - un detaliu important pentru cei care s-ar putea speria că au fost sancționați sau că și-au pierdut definitiv accesul.

Probleme și la Meta Business Suite

Probleme similare au apărut și la accesarea Meta Business Suite, platforma folosită pentru administrarea paginilor de Facebook și a conturilor profesionale - o aplicație suplimentară pentru companiile și administratorii de pagini care depind de acest instrument pentru activitatea zilnică.

Aplicația mobilă Facebook a continuat, însă, să funcționeze pentru mulți dintre utilizatori, situația variind semnificativ în funcție de regiune și de dispozitivul folosit - un tipar tipic pentru incidentele care afectează în principal infrastructura serverelor pentru versiunea web, nu neapărat toate componentele platformei deopotrivă.

Ce arată datele de pe Downdetector

Potrivit Downdetector, numărul raportărilor a crescut brusc duminică dimineață. Mii de utilizatori din Statele Unite și sute din România au reclamat dificultăți de conectare, imposibilitatea accesării site-ului sau probleme cu actualizarea fluxului de postări.

Au fost semnalate disfuncționalități și în cazul Instagram, o altă platformă deținută de Meta. Peste 1.200 de utilizatori din SUA și aproape 100 din România au raportat probleme, inclusiv la utilizarea aplicației mobile.

Problemele au fost semnalate în mai multe țări, ceea ce indică o întrerupere extinsă, nu una locală, specifică unei singure regiuni sau unui singur furnizor de internet. Meta nu a comunicat, până la acest moment, cauza tehnică a incidentului - o tăcere obișnuită în primele ore ale unor astfel de căderi, companiile preferând de regulă să confirme abia ulterior originea problemei (fie ea o eroare de configurare, o problemă de rutare a traficului sau o defecțiune de server).



Articol în curs de actualizare, pe măsură ce apar informații suplimentare din partea Meta sau a altor surse oficiale.