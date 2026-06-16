Atenție la electrocasnicele inteligente! Ce date colectează fără să știi

Însă, dincolo de beneficiile aduse de tehnologie, experții avertizează că unele dintre aceste dispozitive colectează cantități semnificative de date personale despre utilizatori.

Pericolul din dispozitivele de bucătărie

Prăjitoarele de pâine, friteuzele cu aer cald, boxele inteligente și alte aparate conectate pot solicita acces la informații care depășesc nevoile lor de funcționare, susțin specialiștii.

Friteuze

Potrivit unor studii recente, anumite modele de friteuze inteligente conectate la internet solicită acces la locația exactă a utilizatorului și chiar permisiunea de a înregistra sunete prin intermediul telefonului mobil. În unele cazuri, datele colectate sunt transmise către servere aflate în China, aspect semnalat de organizația de protecție a consumatorilor Which?.

Televizoare

Specialiștii atrag atenția că televizoarele inteligente se numără printre cele mai invazive dispozitive din locuință. Acestea monitorizează obiceiurile de vizionare și folosesc informațiile pentru a afișa reclame personalizate, adaptate intereselor utilizatorilor și ale membrilor familiei.

Utilizatorii nu înțeleg tehnologia

„Dispozitivele inteligente colectează unele dintre cele mai sensibile informații despre viața noastră, de la sănătate până la rutina zilnică și viața de familie”, a declarat William Malcolm, director executiv pentru risc de reglementare în cadrul ICO, autoritatea britanică pentru protecția datelor.

Declarațiile vin în contextul publicării unui nou set de recomandări adresate producătorilor de dispozitive inteligente. Documentul prevede că firmele trebuie să limiteze colectarea datelor la informațiile strict necesare, să fie transparente în privința utilizării acestora și să ofere utilizatorilor un control mai mare asupra datelor personale.

Un sondaj recent arată că nivelul de încredere al consumatorilor rămâne scăzut. Aproximativ o treime dintre respondenți au declarat că nu înțeleg modul în care dispozitivele inteligente colectează și utilizează informațiile personale. În același timp, trei din patru participanți s-au declarat surprinși de faptul că aparate aparent banale, precum un prăjitor de pâine sau o periuță de dinți inteligentă, pot aduna date despre utilizatori.

Datele sondajului indică și o preocupare tot mai mare pentru confidențialitate: 40% dintre respondenți sunt îngrijorați de colectarea datelor, iar 15% evită în mod deliberat achiziționarea unor astfel de tehnologii.

Investigațiile realizate de Which? au identificat mai multe modele de friteuze inteligente care colectează informații sensibile. Printre acestea se numără dispozitive produse de Aigostar, Xiaomi și Cosori. În cazul unor aplicații asociate acestor produse, cercetătorii au constatat conexiuni cu platforme de urmărire și publicitate aparținând unor companii precum Facebook, TikTok for Business și Tencent.

De asemenea, unele aplicații solicitau informații suplimentare, inclusiv sexul și data nașterii utilizatorului, încă din etapa de creare a contului.

Experții subliniază că avantajele oferite de dispozitivele inteligente nu trebuie să vină în detrimentul vieții private și recomandă utilizatorilor să verifice cu atenție permisiunile acordate aplicațiilor și politicile de confidențialitate înainte de a utiliza astfel de produse, potrivit a1.ro.