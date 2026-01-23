ChatGPT va ghici câți ani ai. Dacă ești minor, te protejează automat de conținut sensibil

„Implementăm predicția vârstei pe ChatGPT pentru a ajuta la determinarea momentului în care un cont aparține probabil unei persoane cu vârsta sub 18 ani, astfel încât să putem pune în aplicare experiența și protecțiile adecvate pentru adolescenți", a anunțat compania pe X.

Instrumentul este introdus în întreaga lume, dar în Uniunea Europeană va fi disponibil în următoarele săptămâni pentru a ține cont de cerințele regionale și de reglementările europene privind digitalizarea și protecția datelor.

OpenAI va examina o combinație de semnale pentru a estima vârsta utilizatorului. Printre acestea se numără durata de existență a contului și subiectele de conversație. Intră și momentele din zi în care utilizatorul se conectează și vârsta declarată.

Dacă start-up-ul consideră că un cont aparține unui minor, ChatGPT va aplica automat „măsuri de protecție suplimentare concepute pentru a reduce expunerea la conținut sensibil”. Compania nu a detaliat exact ce înseamnă aceste măsuri de protecție sau ce tip de conținut va fi filtrat pentru adolescenți.

Lansarea acestui dispozitiv vine într-un context marcat de o serie de sinucideri ale unor adolescenți din Statele Unite care au stabilit relații intime fictive cu chatbot-uri AI. Problema protecției minorilor în fața interfețelor de inteligență artificială și a rețelelor sociale devine din ce în ce mai presantă. Multe țări europene, precum Franța, încearcă să consolideze protecția minorilor online, în special pe platformele sociale.

Bruxelles-ul a lansat o reflecție asupra instituirii unei majorități digitale la nivelul Uniunii Europene. Ar putea stabili reguli clare despre accesul tinerilor la serviciile online.

Noul dispozitiv al OpenAI va trebui să se conformeze diferitelor reglementări europene. Uniunea Europeană are cerințe mai stricte decât alte regiuni în ceea ce privește colectarea și procesarea datelor personale, în special ale minorilor. De aceea, OpenAI a anunțat o lansare separată pentru piața europeană, cu câteva săptămâni după implementarea globală. Abordarea graduală permite companiei să adapteze instrumentul la specificul legislativ european . De asemenea, poate evita eventualele sancțiuni pentru nerespectarea normelor de protecție a datelor.

Obiectivul principal al instrumentului este de a evita consecințele negative asupra sănătății mentale a tinerilor utilizatori. Studii recente arată că expunerea prelungită la anumite tipuri de conținut online poate afecta dezvoltarea emoțională și psihologică a adolescenților.

ChatGPT, ca instrument conversațional avansat, poate genera răspunsuri complexe și uneori inadecvate pentru utilizatorii minori. Măsurile de protecție automate ar putea include filtrarea subiectelor sensibile, limitarea anumitor funcționalități sau atenționări speciale pentru părinți.

(sursa: Mediafax)