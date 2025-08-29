Elon Musk cere respingerea procesului privind întârzierea declarării achiziției acțiunilor Twitter

Avocații lui Elon Musk au depus joi o cerere prin care solicită respingerea acțiunii SEC, instituție care susține că miliardarul a încălcat legislația bursieră prin întârzierea de 11 zile a raportării faptului că deținea peste 5% din acțiunile Twitter, companie devenită ulterior X.

Întârzieri în declararea participației la Twitter

Potrivit SEC, Musk ar fi trebuit să dezvăluie pragul atins până la 24 martie 2022, însă a făcut publică informația abia pe 4 aprilie, când ajunsese deja la o participație de 9,2%.

Între timp, el ar fi cumpărat acțiuni suplimentare, în valoare de peste 500 de milioane de dolari, la prețuri pe care autoritatea le consideră artificial scăzute, în detrimentul altor investitori.

Apărarea lui Musk susține că acesta a depus documentele la o zi după ce managerul său financiar a consultat avocați specializați și nu a existat nicio intenție de a induce în eroare piața.

„SEC nu susține că Musk a acționat intenționat, deliberat sau cu rea-credință. Este vorba despre o singură declarație depusă cu întârziere, corectată imediat ce a fost descoperită,” au transmis avocații.

SEC a fost dat în judecată pe 14 ianuarie 2025, cu câteva zile înainte ca Donald Trump să preia președinția și să îl numească pe Musk consilier special pentru reducerea cheltuielilor federale.

Procesul vine pe fondul unei istorii tensionate între Musk și SEC, care l-a mai acționat în instanță în 2018, după postările sale despre o posibilă retragere a Tesla de la bursă.