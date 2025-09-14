Franța: Un raport parlamentar recomandă interzicerea rețelelor de socializare pentru cei sub 15 ani

Comisia de anchetă, lansată în martie, a audiat familii, responsabili de rețele de socializare și influenceri pentru a analiza impactul algoritmilor TikTok, al cărui design a fost preluat și de alte platforme, potrivit AFP. Realizatoarea principală a raportului, deputata Laure Miller (EPR), a subliniat că interdicția ar trimite un semnal clar copiilor și părinților despre riscurile folosirii rețelelor înainte de 15 ani.

Raportul propune, de asemenea, un program de interdicție digitală pentru adolescenți, care să limiteze accesul la rețele între orele 22:00 și 08:00, o campanie amplă de informare și instituirea unei infracțiuni de „neglijență digitală” pentru părinții care nu supraveghează siguranța online a copiilor.

TikTok susține că siguranța tinerilor este prioritatea sa, menționând moderarea conținutului asistată de inteligența artificială. Deputații consideră însă că aceste măsuri sunt insuficiente, iar conținutul periculos rămâne accesibil prin alte cuvinte-cheie sau emoticoane.

Raportul subliniază că, dacă rețelele de socializare nu respectă obligațiile legale în termen de trei ani, ar putea fi luată în considerare o interdicție totală pentru persoanele sub 18 ani. Măsura se înscrie în continuarea legii franceze privind majoratul digital din 2023, care prevede deja necesitatea unei autorizații parentale pentru accesul persoanelor sub 15 ani, dar care nu a intrat încă în vigoare.

