Google și Anthropic - acord privind serviciile cloud în valoare de zeci de miliarde de dolari

Acordul, în valoare de zeci de miliarde de dolari, este cel mai mare angajament al companiei în domeniul TPU până în prezent și se preconizează că va aduce online o capacitate de calcul AI de peste un gigawatt în 2026.

Estimările din industrie situează costul unui centru de date de 1 gigawatt la aproximativ 50 de miliarde de dolari, din care aproximativ 35 de miliarde de dolari sunt alocați în mod obișnuit pentru cipuri.

În timp ce concurenții promovează prognoze și mai ambițioase - printre care se numără și „Stargate” de 33 de gigawați al OpenAI - mișcarea Anthropic este o demonstrație de putere discretă, bazată pe execuție, nu pe spectacol.

Fondată de foști cercetători OpenAI, compania a adoptat în mod deliberat o etică mai lentă, mai stabilă, eficientă, diversificată și concentrată pe piața întreprinderilor.

Un element cheie al strategiei de infrastructură a Anthropic este arhitectura sa multi-cloud.

Familia de modele lingvistice Claude a companiei rulează pe TPU-urile Google, cipurile Trainium personalizate ale Amazon și GPU-urile Nvidia, fiecare platformă fiind alocată sarcinilor de lucru specializate, cum ar fi instruirea, inferența și cercetarea.

Google a declarat că TPU-urile oferă Anthropic „un raport preț-performanță și o eficiență ridicate”.

„Anthropic și Google au un parteneriat de lungă durată, iar această ultimă extindere ne va ajuta să continuăm să dezvoltăm capacitatea de calcul de care avem nevoie pentru a defini frontierele IA”, a declarat Krishna Rao, directorul financiar al Anthropic, într-un comunicat.

Capacitatea Anthropic de a distribui sarcinile de lucru între diferiți furnizori îi permite să ajusteze prețul, performanța și constrângerile de putere.

Potrivit unei persoane familiarizate cu strategia de infrastructură a companiei, fiecare dolar investit în calcul se extinde mai mult în acest model decât în arhitecturile blocate într-un singur furnizor.

Google, la rândul său, se bazează pe acest parteneriat.

„Decizia Anthropic de a-și extinde semnificativ utilizarea TPU-urilor reflectă raportul preț-performanță și eficiența pe care echipele sale le-au observat la TPU-uri de mai mulți ani”, a declarat Thomas Kurian, CEO Google Cloud, într-un comunicat, promovând acceleratorul „Ironwood” de generația a șaptea al companiei ca parte a unui portofoliu în curs de maturizare.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)