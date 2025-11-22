„Urmează Apocalipsa Online!”: Fostul hacker nr. 1 al Americii dezvăluie cele mai periculoase escrocherii care vin peste noi

Frauda online intră într-o fază „aproape imposibil de oprit”. Brett Johnson explică noile amenințări

Brett Johnson, unul dintre cei mai notorii hackeri din istoria SUA — un om care a furat milioane, a creat sisteme de fraudă și câștiga peste 100.000 de dolari pe lună doar din furtul de identități pentru rambursări fiscale — avertizează că infracționalitatea cibernetică se transformă într-un monstru mutațional, potrivit Bussines Insider.

După ce a colaborat ulterior cu Secret Service și companii private pentru a combate exact crimele pe care le-a inventat, Johnson spune că lumea fraudelor a intrat într-o etapă mult mai periculoasă: operațiuni complete alimentate de inteligență artificială, unde mașinile scriu mesajele, falsifică identități și vorbesc cu victimele în timp real.

El a identificat trei tendințe care îl îngrijorează cel mai mult — și care deja produc haos.

1. Deepfake-urile: începutul unei ere în care nu mai poți crede nimic

Tehnologia deepfake, capabilă să copieze voce, față și comportamente, devine rapid un instrument central al fraudei online.

„Ca să te fraudez, trebuie să mă faci să te cred. Deepfake-urile sar peste acest pas”, explică Johnson.

Fraudele video în timp real nu mai sunt science fiction. Un exemplu deja celebru: un angajat financiar a aprobat transferuri de 25 de milioane de dolari după o videoconferință în care credea că vorbește cu CFO-ul și colegii lui — dar toate fețele erau falsificate digital.

Pe măsură ce AI devine mai rapidă și mai accesibilă, mesaje personalizate, voci identice și fețe generate la cerere vor face aproape imposibilă verificarea autenticității interlocutorului.

2. „Scam farms”: fabricile de fraude care funcționează ca niște corporații

Dacă în anii 90 fraudatorii lucrau individual, astăzi industria s-a corporatizat.

Scam farms sunt clădiri pline cu oameni forțați să ruleze escrocherii în ture, supravegheați ca într-o fabrică. Multe se axează pe „pig butchering”, escrocherii de tip relație, întinse pe luni, care lasă victimele fără economii.

Cazul lui Ahmet Tozal e un exemplu cutremurător: a investit peste un an de salariu într-o criptomonedă fictivă, convins de o „iubită” online — până a fost ruinat financiar și forțat să-și caute de lucru în altă țară.

„Acum totul e structurat, organizat ca o afacere. Lucru care nu exista pe vremea mea”, spune Johnson.

3. Creșterea identităților false: frauda aproape invizibilă

Inteligența artificială nu creează doar fețe false, ci și identități false.

Frauda cu identități sintetice — combinații de date reale și inventate care dau naștere unei „persoane” inexistente — este, potrivit lui Johnson, cea mai mare amenințare actuală:

80% din frauda cu conturi noi

20% din chargeback-urile pe carduri

5% din datoriile totale pe carduri

Odată ce aceste identități capătă istoric de credit, pot deschide conturi, lua împrumuturi, spăla bani. Iar detectarea lor este un coșmar, pentru că... persoana nu există.

Cum te protejezi în fața unei lumi digitale tot mai ostile

Johnson subliniază că astăzi este mai ușor ca oricând pentru un criminal să învețe și să execute o fraudă: există tutoriale, cursuri live și instrumente automate gata de cumpărat.

Dar există și metode solide de apărare:

✔ Fii vigilent pe orice platformă

Tratează fiecare interacțiune online ca având potențial risc.

✔ Îngheață creditul pentru tine și familia ta

Este una dintre cele mai eficiente bariere împotriva deschiderii frauduloase de conturi.

✔ Activează alertele pentru conturi

Află instant dacă apare vreo activitate suspectă.

✔ Nu reutiliza parole

Oricât de tentant ar fi, e una dintre cele mai dăunătoare greșeli.

✔ Activează autentificarea multifactor

Crește semnificativ protecția conturilor.

✔ Limitează ce postezi pe social media

Date precum ziua de naștere sau numele de fată al mamei sunt aur pentru hackeri.