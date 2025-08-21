Scandal cu chatbotul lui Elon Musk: Mii de conversații cu Grok, făcute publice fără acordul utilizatorilor

x close
de Redacția Jurnalul    |    21 Aug 2025   •   02:00
Sursa foto: Hepta

Compania xAI a lui Elon Musk a publicat online conversațiile a sute de mii de utilizatori cu chatbotul Grok - adesea fără ca aceștia să știe sau să își dea acordul.

Când un utilizator dă click pe butonul „share” (partajează) în aplicație, se creează un link unic pentru conversație. Problema este că aceste linkuri au fost indexate automat de Google, Bing și alte motoare de căutare, fiind astfel accesibile oricui pe internet, notează miercuri publicația Forbes.

Conversațiile publicate variază de la sarcini simple, cum ar fi redactarea unui tweet, până la solicitări periculoase, inclusiv instrucțiuni pentru fabricarea de droguri (fentanyl, metamfetamină), bombe sau hacking. Unele conversații chiar includeau planuri pentru asasinate, inclusiv unul detaliat pentru Elon Musk.

Chiar și cercetători și jurnaliști au fost surprinși să afle că discuțiile lor cu Grok erau indexate public. Spre exemplu, un jurnalist britanic a folosit Grok pentru a rezuma articole de presă și a fost șocat să descopere că aceste conversații apăreau în Google.

Acest incident amintește de cazul OpenAI, când conversațiile ChatGPT au fost inițial vizibile pe internet. După controverse, OpenAI a schimbat politica, dezactivând această funcție pentru a proteja confidențialitatea utilizatorilor.

Între timp, unii oameni au început să folosească publicarea conversațiilor Grok pentru a-și promova afacerile, manipulând indexarea Google pentru marketing.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: Elon Musk Grok
