Desert de post: Cum să prepari ștrudel delicios cu pere

În multe familii din Ardeal și Banat, dar și în zonele cu influență austro-ungară, această plăcintă este o tradiție de duminică, pregătită din ingrediente la îndemână.
Perele, apreciate pentru finețea și aroma lor delicată, aduc dulceața naturală a fructelor, completată subtil de scorțișoară și nuci sau pesmet rumenit. Rezultatul este un desert echilibrat, cu foaie subțire și umplutură moale, perfect pentru perioadele de post, potrivit hellotaste.ro.
Rețetă de ștrudel cu pere
Ingrediente
Aluat:
300 g făină albă
150 ml apă călduță
50 ml ulei
1 lingură oțet
1 praf de sare
Umplutură:
1 kg pere coapte
120 g zahăr
50 g pesmet
50 ml ulei
80 g nucă măcinată (opțional)
1 linguriță scorțișoară
1 linguriță extract de vanilie
zahăr pudră pentru decor
Mod de preparare
Pregătirea aluatului
Amestecă făina cu sarea, apa călduță, uleiul și oțetul până obții un aluat neted. Frământă 8–10 minute pentru a dezvolta glutenul, apoi formează o bilă, unge-o cu ulei și las-o să se odihnească cel puțin 30 de minute.
Prepararea umpluturii
Curăță perele de coajă și semințe și taie-le cuburi sau felii. Amestecă-le cu zahăr, scorțișoară și vanilie. Dacă sunt foarte zemoase, scurge ușor sucul. Într-o tigaie, rumenește pesmetul în ulei până devine aurie, apoi combină-l cu nuca măcinată.
Formarea ștrudelului
Întinde aluatul pe o față de masă presărată cu făină și trage-l delicat cu mâinile până obții o foaie subțire. Presară pesmetul cu nucă pe jumătatea inferioară, apoi așază perele uniform. Rulează ștrudelul și sigilează capetele.
Coacere și servire
Așază ștrudelul într-o tavă tapetată cu hârtie de copt, unge-l cu ulei și coace-l la 180°C timp de 35–40 de minute, până se rumenește frumos. Lasă-l să se răcească ușor și pudrează-l cu zahăr.
Acest ștrudel de post cu pere este delicios proaspăt copt, când foaia crocantă contrastează perfect cu umplutura moale. A doua zi, gustul fructelor se intensifică, iar textura rămâne fragedă.