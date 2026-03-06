Desert de post: Cum să prepari ștrudel delicios cu pere

În multe familii din Ardeal și Banat, dar și în zonele cu influență austro-ungară, această plăcintă este o tradiție de duminică, pregătită din ingrediente la îndemână.

Perele, apreciate pentru finețea și aroma lor delicată, aduc dulceața naturală a fructelor, completată subtil de scorțișoară și nuci sau pesmet rumenit. Rezultatul este un desert echilibrat, cu foaie subțire și umplutură moale, perfect pentru perioadele de post, potrivit hellotaste.ro.

Rețetă de ștrudel cu pere

Ingrediente

Aluat:

300 g făină albă

150 ml apă călduță

50 ml ulei

1 lingură oțet

1 praf de sare

Umplutură:

1 kg pere coapte

120 g zahăr

50 g pesmet

50 ml ulei

80 g nucă măcinată (opțional)

1 linguriță scorțișoară

1 linguriță extract de vanilie

zahăr pudră pentru decor

Mod de preparare

Pregătirea aluatului

Amestecă făina cu sarea, apa călduță, uleiul și oțetul până obții un aluat neted. Frământă 8–10 minute pentru a dezvolta glutenul, apoi formează o bilă, unge-o cu ulei și las-o să se odihnească cel puțin 30 de minute.

Prepararea umpluturii

Curăță perele de coajă și semințe și taie-le cuburi sau felii. Amestecă-le cu zahăr, scorțișoară și vanilie. Dacă sunt foarte zemoase, scurge ușor sucul. Într-o tigaie, rumenește pesmetul în ulei până devine aurie, apoi combină-l cu nuca măcinată.

Formarea ștrudelului

Întinde aluatul pe o față de masă presărată cu făină și trage-l delicat cu mâinile până obții o foaie subțire. Presară pesmetul cu nucă pe jumătatea inferioară, apoi așază perele uniform. Rulează ștrudelul și sigilează capetele.

Coacere și servire

Așază ștrudelul într-o tavă tapetată cu hârtie de copt, unge-l cu ulei și coace-l la 180°C timp de 35–40 de minute, până se rumenește frumos. Lasă-l să se răcească ușor și pudrează-l cu zahăr.

Acest ștrudel de post cu pere este delicios proaspăt copt, când foaia crocantă contrastează perfect cu umplutura moale. A doua zi, gustul fructelor se intensifică, iar textura rămâne fragedă.