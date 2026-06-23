Asteroid uriaș, considerat „potențial periculos”, trece pe lângă Pământ după 400 de ani. Cât de aproape va ajunge pe 27 iunie

Obiectul cosmic, denumit 152637 (1997 NC1), va survola vecinătatea planetei noastre pe 27 iunie 2026, atrăgând atenția astronomilor din întreaga lume.

Asteroidul 1997 NC1 va trece la 2,5 milioane de kilometri de Pământ

Potrivit datelor astronomice, asteroidul va ajunge la cea mai mică distanță față de Pământ pe 27 iunie, la ora 11:16 UTC, când se va afla la aproximativ 2,5 milioane de kilometri de planeta noastră.

Deși această distanță poate părea enormă, ea reprezintă doar de aproximativ 6,5 ori distanța dintre Pământ și Lună, motiv pentru care obiectul este monitorizat atent de specialiști.

Experții subliniază că nu există risc de impact cu Terra, însă asteroidul este inclus în categoria „Potentially Hazardous Asteroids” (PHA) din cauza dimensiunii sale și a traiectoriei care îl aduce relativ aproape de orbita Pământului.

Mai mare decât Podul Golden Gate

Asteroidul 1997 NC1 are un diametru estimat între 709 metri și 1,58 kilometri, ceea ce îl face mai mare decât celebrul pod Golden Gate din San Francisco.

Potrivit specialiștilor în apărare planetară, obiectul este mai mare decât aproximativ 97% dintre asteroizii cunoscuți monitorizați de agențiile spațiale internaționale.

Descoperit de NASA în 1997

Asteroidul a fost descoperit în anul 1997, în cadrul proiectului NASA NEAT (Near-Earth Asteroid Tracking), folosind observatorul de la Haleakala, Hawaii.

Acesta aparține clasei Aten, o categorie de asteroizi care au orbite ce intersectează sau se apropie de orbita Pământului.

1997 NC1 finalizează o rotație completă în jurul Soarelui la fiecare 294 de zile și, la această trecere, va traversa spațiul dintre Pământ și Venus.

De ce este considerat „potențial periculos”

Clasificarea de asteroid potențial periculos nu înseamnă că există un pericol iminent de impact.

NASA folosește această etichetă pentru obiectele care:

au dimensiuni suficient de mari pentru a produce efecte majore în cazul unei coliziuni;

se apropie periodic de orbita Pământului la distanțe relativ mici.

În prezent, specialiștii confirmă că asteroidul nu reprezintă o amenințare pentru Terra, iar traiectoria sa este bine cunoscută.

Cea mai apropiată trecere din ultimii 400 de ani

Astronomii susțin că aceasta este cea mai apropiată apropiere a asteroidului de planeta noastră din ultimii aproximativ 400 de ani. Ultima dată când obiectul cosmic s-a aflat atât de aproape de Pământ a fost în secolul al XVII-lea, într-o perioadă în care omenirea nu avea mijloacele necesare pentru a observa astfel de fenomene.

Trecerea din 27 iunie reprezintă o oportunitate importantă pentru cercetători de a studia în detaliu structura și comportamentul unuia dintre cei mai mari asteroizi care vor survola apropierea Pământului în acest an.