Australia aprobă primul vaccin din lume pentru a combate epidemia de Chlamydia la koala

Oficialii din Australia au aprobat un vaccin pentru a salva koala de Chlamydia, o bacterie cu transmitere prin contact sexual care a decimat populația marsupialului îndrăgit. Este primul vaccin de acest tip despre care oamenii de știință cred că ar putea opri răspândirea bolii mortale.

Vaccinul cu doză unică este gata pentru a fi utilizat la nivel național.

Chlamydia, o infecție cu transmitere sexuală întâlnită și la oameni, este responsabilă pentru până la jumătate din totalul deceselor de koala în sălbăticie. De asemenea, poate provoca infertilitate și orbire.

„Unele colonii individuale se apropie de dispariție”, a declarat Peter Timms, profesor de microbiologie la Universitatea Sunshine Coast, într-un comunicat de miercuri.

El a menționat că în unele populații din sud-estul statului Queensland și din statul New South Wales, ratele de infecție sunt adesea în jur de 50% și uneori chiar de 70%.

Vaccinul, pe care echipa lui Timms l-a dezvoltat după mai bine de un deceniu de cercetări, ar trebui să reducă probabilitatea ca marsupialul să dezvolte simptome de Chlamydia în timpul vârstei de reproducere. De asemenea, cercetătorii spun că vaccinul poate reduce mortalitatea în rândul koala sălbatici cu cel puțin 65%.

Guvernul australian a alocat 76 de milioane de dolari australieni (50 de milioane de dolari) pentru salvarea koala. Animalele au fost incluse pe lista de specii pe cale de dispariție în 2022 în Queensland, New South Wales și Teritoriul Capitalei Australiene. Programul național de monitorizare a koala din Australia estimează că între 95.000 și 238.000 de koala au mai rămas în aceste zone. Se estimează că între 129.000 și 286.000 de koala trăiesc în statele Victoria și Australia de Sud.

Numărul koala s-a înjumătățit în ultimele două decenii din cauza bolilor, a pierderii habitatului, a schimbărilor climatice și a incendiilor de vegetație, potrivit Fondului Mondial pentru Natură.

(sursa: Mediafax)