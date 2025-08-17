Caracatițele dispar din apele Spaniei: producătorii se bazează pe importuri

x close
de Redacția Jurnalul    |    17 Aug 2025   •   22:40
Sursa foto: Hepta

În Galicia, „capitala spaniolă a caracatiței” nu mai prinde niciun exemplar din apele locale de un deceniu, industria bazându-se integral pe importuri din Mauritania și Maroc, pe fondul scăderii dramatice a populațiilor și al cererii globale tot mai mari.

Conform AP, în orașul O Carballino, cunoscut pentru festivalul său anual dedicat caracatiței și pentru restaurantele specializate, fabricile procesează zilnic tone de moluște, dar niciuna nu provine din apele spaniole.

„Aici, în Galicia, caracatița a devenit foarte variabilă și rară. Pentru o producție industrială trebuie să asiguri clienților un flux constant,” a declarat Carlos Arcos, manager de export la Frigoríficos Arcos SL.

Compania își aprovizionează acum întreaga cantitate din Mauritania și Maroc, pe măsură ce capturile locale s-au redus constant.

Potrivit pescarilor și oamenilor de știință, scăderea pe termen lung este accentuată de cererea internațională uriașă, în special din Europa, Asia și Statele Unite.

Pentru a acoperi lipsa, unele firme testează creșterea caracatițelor în bazine, o soluție privită cu îngrijorare de organizațiile pentru bunăstarea animalelor, care denunță condițiile din fermele de acvacultură și impactul asupra unei specii recunoscute pentru inteligența sa.

(sursa: Mediafax)

