Ce este „Contorul” din creier care ar putea detecta Alzheimer-ul

Cercetătorii au identificat celule speciale, numite „celule grid”, care se activează în ritm regulat pe măsură ce o persoană se deplasează, funcționând ca un cronometru intern care măsoară distanțele parcurse.

Studiul, publicat în revista Current Biology, a demonstrat prin experimente pe șobolani și voluntari umani că aceste celule din zona creierului responsabilă pentru memorie și orientare funcționează ca un ceas - adică fac tic-tac - constant în timpul deplasării.

„Cu cât modelul de activare era mai regulat, cu atât animalele estimau mai bine distanța pe care trebuiau să o parcurgă", explică profesorul James Ainge, autorul principal al studiului.

Când cercetătorii au modificat forma arenei experimentale, atât șobolanii, cât și participanții umani au început să facă erori în estimarea distanțelor, deoarece cronometrul intern a devenit neregulat.

Descoperirea este importantă pentru că aceste celule cerebrale se află în zona afectată prima dată de Alzheimer, iar disfuncția lor provoacă dezorientarea caracteristică bolii.

Cercetătorii plănuiesc dezvoltarea unor jocuri „diagnostic” pentru telefoane mobile care să testeze capacitatea de estimare a distanțelor, oferind astfel o metodă simplă de detectare precoce a Alzheimer-ului.

(sursa: Mediafax)