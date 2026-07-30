Descoperire în Galapagos: A reapărut un rechin dispărut de peste două decenii

Descoperirea, deosebit importantă pentru biologia marină, le oferă oamenilor de știință șansa de a înțelege mai bine comportamentul și migrația rechinului-ciocan neted, o specie despre care există încă puține informații, relatează The Independent.

Prima apariție documentată după 20 de ani

Rechinul-ciocan neted a fost observat în apele din jurul Insulelor Galapagos pentru prima dată în peste 20 de ani. Cercetătorii spun că este și prima dovadă documentată a existenței unui grup de exemplare juvenile în această zonă, ceea ce sugerează că arhipelagul ar putea reprezenta un habitat esențial pentru dezvoltarea timpurie a speciei.

Descoperirea a fost făcută de cercetători de la Texas A&M University at Galveston, care au confirmat identitatea rechinilor prin analize genetice și studierea caracteristicilor morfologice.

Galapagos, creșă pentru specie

Specialiștii consideră că apele din Rezervația Marină Galapagos ar putea funcționa ca o zonă de creștere pentru puii de rechin-ciocan neted, unde aceștia își petrec primele etape ale vieții înainte de a migra spre larg.

Deși rechinul-ciocan neted seamănă foarte mult cu rechinul-ciocan festonat, specie frecvent întâlnită în Galapagos, cele două pot fi diferențiate prin forma capului. Rechinul-ciocan neted nu prezintă adâncitura centrală caracteristică speciei înrudite, diferență confirmată ulterior și prin testele ADN.

Potrivit cercetătorilor, identificarea speciei a deschis o oportunitate rară de a studia comportamentul unui prădător marin despre care se cunosc foarte puține detalii.

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Cercetătorii încearcă să afle traseele de migrație

Echipa folosește sisteme video subacvatice, analize genetice și studii asupra dietei pentru a afla cât timp rămân rechinii în zonă, ce alte habitate utilizează și dacă populația din Galapagos este conectată cu alte grupuri din estul Oceanului Pacific tropical.

Oamenii de știință analizează inclusiv ADN-ul exemplarelor din diferite regiuni pentru a determina dacă Insulele Galapagos reprezintă o verigă de legătură între populațiile din nordul și sudul Pacificului. În paralel, sunt studiate probe biologice pentru a identifica hrana puilor de rechin și sunt continuate încercările de monitorizare a exemplarelor adulte, considerate mult mai dificil de capturat și urmărit.

Protejarea speciei

Rechinul-ciocan neted este amenințat de pescuitul excesiv, iar specialiștii avertizează că simpla existență a unor arii marine protejate nu garantează supraviețuirea speciei. Multe exemplare migrează în afara acestor zone și ajung în ape internaționale, unde sunt expuse activităților intense de pescuit.

Cercetătorii speră că identificarea zonelor de reproducere, a rutelor de migrație și a conexiunilor dintre populații va permite elaborarea unor măsuri de conservare mai eficiente, nu doar în Galapagos, ci în întreg estul Pacificului tropical.

Un ecosistem de interes mondial

Insulele Galapagos sunt considerate unul dintre cele mai importante laboratoare naturale ale lumii, fiind recunoscute pentru biodiversitatea lor excepțională și pentru rolul pe care l-au avut în dezvoltarea teoriei evoluției. Noua descoperire confirmă că arhipelagul continuă să ascundă specii și comportamente insuficient cunoscute, chiar și în cazul unor prădători marini de mari dimensiuni.