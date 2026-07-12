Aurul ascuns în adâncuri: Descoperire spectaculoasă într-un crater vulcanic submarin

Descoperirea ar putea deschide perspectiva unei viitoare exploatări miniere subacvatice, însă ridică și numeroase controverse legate de protecția ecosistemelor marine.

Aurul a fost identificat în câmpurile hidrotermale Higashi-Aogashima, un crater vulcanic scufundat unde izvoarele fierbinți de pe fundul oceanului eliberează fluide bogate în metale. Cercetătorii au descoperit atât particule vizibile de aur, cât și forme de „aur invizibil”, ascunse în structura mineralelor.

Studiul, publicat în revista științifică Scientific Reports, arată că aceste zăcăminte conțin cele mai mari concentrații de aur descoperite până în prezent într-un astfel de mediu submarin.

Cercetătorii de la Universitatea Shizuoka, Universitatea Waseda și Universitatea din Tokyo au analizat mostre de rocă prelevate din zona hidrotermală aflată la aproximativ 350 de kilometri sud de Tokyo. Folosind spectrometria de masă cu ioni secundari (SIMS), o tehnică extrem de sensibilă pentru detectarea unor cantități foarte mici de elemente, oamenii de știință au identificat depozite de aur cu o concentrație considerată „extrem de ridicată”.

Aur ascuns în pirită

O mare parte din aurul descoperit este ascuns în pirită, un mineral format din fier și sulf, cunoscut popular drept „aurul prostului” din cauza asemănării sale cu metalul prețios.

Analizele au arătat că aurul poate exista în pirită sub formă de nanoparticule sau chiar ca atomi individuali integrați în structura mineralului.

„Aurul invizibil” descoperit în caldera Higashi-Aogashima face ca aceste zăcăminte să fie considerate printre cele mai bogate identificate vreodată în zonele hidrotermale submarine.

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Mină de aur subacvatică

Pe lângă concentrația ridicată de aur, zona este considerată atractivă și datorită adâncimii relativ reduse față de alte regiuni submarine bogate în metale. Acest lucru ar putea transforma Higashi-Aogashima într-un posibil punct de interes pentru viitoare proiecte miniere.

În prezent, însă, nu există nicio mină comercială de aur funcțională pe fundul oceanelor. Exploatarea resurselor submarine rămâne un subiect intens dezbătut, iar numeroși cercetători avertizează asupra riscurilor pentru ecosistemele marine.

Câmpurile hidrotermale submarine găzduiesc forme de viață unice, inclusiv crustacee, viermi tubulari, bureți, corali, pești și alte specii adaptate condițiilor extreme.

Dezbatere între resurse și protejarea oceanelor

Experimentele de exploatare minieră în adâncuri au întâmpinat deja dificultăți. Un proiect derulat în largul coastelor Papua Noua Guinee a fost abandonat după probleme financiare și proteste ale organizațiilor de mediu.

Mai multe state insulare din Pacific susțin un moratoriu privind mineritul submarin până în 2030, invocând necesitatea unor studii suplimentare privind impactul asupra mediului.

Japonia continuă însă cercetările în domeniul exploatării resurselor de mare adâncime, în ciuda preocupărilor exprimate de comunitatea științifică și de organizațiile de protecție a mediului, potrivit sciencealert.com.

Noua descoperire de la Higashi-Aogashima readuce în prim-plan o întrebare dificilă: cât valorează bogățiile ascunse ale oceanelor și ce preț ar putea avea asupra vieții marine exploatarea lor.