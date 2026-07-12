Eclipsa totală de Soare 12 august 2026: unde este vizibilă și cum se vede din România

Fenomenul are loc atunci când Luna trece perfect între Pământ și Soare, blocând complet lumina solară pentru câteva minute. În zonele aflate pe traiectoria directă, ziua se transformă brusc în noapte, temperaturile scad, iar cerul capătă o nuanță neobișnuită, aproape ireală.

Unde se vede eclipsa totală în Europa

Eclipsa totală nu va fi vizibilă peste tot în Europa. Banda de totalitate, adică zona în care Soarele este complet acoperit, va începe din Groenlanda, va traversa Islanda și va continua către nordul Spaniei și Insulele Baleare. O mică parte din nordul Rusiei și un colț restrâns din Portugalia vor experimenta, de asemenea, întunericul total, potrivit Sky News.

În aceste regiuni, fenomenul va dura în general mai puțin de două minute, însă în punctele aflate aproape de centrul traiectoriei poate ajunge până la aproximativ două minute și jumătate.

Pentru restul Europei, inclusiv România, eclipsa va fi parțială. Chiar și așa, spectacolul ceresc rămâne impresionant.

Cum se va vedea eclipsa din România și din restul Europei

În România, eclipsa nu va aduce întuneric complet, însă o mare parte din discul solar va fi acoperită. Efectul vizual va semăna cu o „mușcătură” din Soare, iar lumina zilei va deveni mai difuză, apropiată de cea de la apus sau răsărit.

În vestul Europei, în special în Marea Britanie și Irlanda, acoperirea Soarelui va ajunge la aproximativ 90–97%, în funcție de locație. Acest lucru va crea o schimbare vizibilă a luminozității și chiar o ușoară scădere a temperaturii.

Claritatea cerului va juca un rol esențial. Cu cât cerul este mai senin, cu atât efectele eclipsei vor fi mai dramatice și mai ușor de observat.

Momentele cheie ale eclipsei

Eclipsa se desfășoară în trei etape principale. Prima este momentul în care Luna începe să acopere Soarele, cunoscut drept „primul contact”. Urmează punctul maxim, când cea mai mare parte a Soarelui este acoperită. În final, eclipsa se încheie când Luna se retrage complet din fața discului solar.

Chiar și fără totalitate, aceste etape oferă un spectacol vizual fascinant pentru observatori.

Cum privești eclipsa în siguranță

Observarea eclipsei necesită atenție, deoarece privirea directă către Soare poate provoca leziuni grave ale ochilor. Chiar și atunci când Soarele este parțial acoperit, radiația rămâne periculoasă.

Singura metodă sigură este utilizarea ochelarilor speciali pentru eclipsă, certificați. Aceștia sunt mult mai închiși la culoare decât ochelarii de soare obișnuiți și blochează radiațiile nocive.

Pentru a evita produsele contrafăcute, este recomandat să verificați ochelarii înainte de utilizare. Dacă îi purtați în interior, nu ar trebui să vedeți nimic în jur, cu excepția unor surse foarte puternice de lumină. În exterior, Soarele trebuie să apară ca un disc clar, fără strălucire deranjantă.

Sfaturi pentru fotografierea eclipsei

Pentru cei care vor să surprindă momentul, echipamentul potrivit este esențial. Un filtru solar certificat pentru cameră sau obiectiv este obligatoriu pentru a proteja atât aparatul, cât și ochii fotografului.

Imaginile memorabile nu sunt neapărat cele cu Soarele în prim-plan. Cadrele largi, care surprind schimbarea luminii, reacțiile oamenilor și atmosfera generală, pot transmite mult mai bine impactul fenomenului.