Relația cu banii, de la Boomeri la Gen Z: Portofelul e mort, trăiască telefonul

Gen Z și millennials, în schimb, le-au ignorat aproape complet. Iată șase dintre cele mai vizibile diferențe.

1. "Nu vorbi niciodată despre bani"

Generațiile mai vechi au fost crescute cu ideea că salariul și problemele financiare sunt subiecte tabu, discutate cel mult în șoaptă. Tinerii de azi au renunțat complet la acest tabu. Un studiu Bank of America arată că 60% dintre reprezentanții Gen Z discută deschis despre bani, iar 75% încearcă activ să economisească atunci când ies cu prietenii — tocmai pentru că vor să evite greșelile financiare ale părinților și bunicilor lor.

2. Scrisul de cecuri

Înainte de cardurile de credit și plățile electronice, cecul era metoda standard de plată, alături de cash. Astăzi, tot mai puțini comercianți le mai acceptă, iar mulți tineri nici măcar nu știu cum se completează unul. În 2023, doar 15% dintre adulții americani mai scriseseră un cec în acel an — restul renunțaseră complet la această practică.

3. Cultul economisirii cu orice preț

Boomerii și Gen X au fost crescuți cu ideea că succesul financiar înseamnă, în primul rând, să pui bani deoparte, indiferent de cost. Tinerii cred și ei în importanța economiilor, dar preferă să investească și în experiențe care le aduc bucurie și amintiri, nu doar în cont bancar. Există însă și o realitate mai dură: mulți tineri practică așa-numitul "survival spending" — cheltuiesc nu pe fast-food sau haine, ci pe chirie și combustibil, pentru că altfel nu ar putea funcționa zi de zi.

4. Evitarea completă a cardurilor de credit

Multe generații mai vechi au fost învățate să nu aibă încredere în cardurile de credit, considerându-le periculoase. Deși cardurile ajută la construirea unui istoric de credit, mulți boomeri nu pun preț pe scorul de credit și preferă plata cu cash sau cec, convinși că folosirea cardului pentru cumpărături mici duce direct la datorii și pierderea controlului financiar.

5. Păstrarea bonurilor fiscale

Cât de des apeși "fără bon" la casă? Pentru generațiile mai vechi, păstrarea bonurilor era o metodă esențială de a-și urmări cheltuielile, alături de un carnet de cecuri pe hârtie. Tinerii au trecut complet la varianta digitală — totul e urmărit din telefon, iar chiar și portofelul fizic devine tot mai puțin necesar, pentru că totul e la un click distanță, pe mobil.

6. Operațiunile bancare, exclusiv la ghișeu

Opțiunile de banking remote au explodat în popularitate în rândul tinerilor, care preferă să facă totul din aplicația băncii, fără să calce vreodată în sucursală. Boomerii și Gen X, în schimb, merg în continuare fizic la bancă pentru depuneri și retrageri de rutină — mulți dintre ei nici măcar nu folosesc bancomatul, preferând completarea unui formular și interacțiunea directă cu un funcționar. Un sondaj AARP arată că 85% dintre persoanele de peste 50 de ani preferă operațiunile bancare față în față, în timp ce pentru Gen Z și millennials, varianta online este mult mai simplă.

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