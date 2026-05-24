Greierii simt durerea? Insectele ar putea suferi mai mult decât credeam

Însă un nou studiu publicat de cercetători australieni schimbă această perspectivă și sugerează că greierii ar putea experimenta senzații asemănătoare durerii.

Descoperirea ridică întrebări importante despre modul în care oamenii tratează insectele folosite pentru hrană, cercetare sau hrană pentru animale, scrie smithsonianmag.com

Ce au descoperit cercetătorii

Studiul, publicat pe 13 mai în revista științifică Proceedings of the Royal Society B, s-a concentrat asupra greierului de casă (Acheta domesticus), o specie crescută în număr uriaș pentru consum și experimente.

Cercetătorii de la University of Sydney au analizat comportamentul a 80 de greieri adulți, masculi și femele, în diferite situații controlate.

În timpul experimentului, oamenii de știință au atins una dintre antenele greierilor cu un instrument încălzit la aproximativ 65 de grade Celsius, suficient de fierbinte pentru a provoca disconfort, dar fără să producă leziuni permanente.

Cum au reacționat greierii

După expunerea la temperatură ridicată, greierii și-au concentrat atenția aproape exclusiv asupra antenei afectate.

Aceștia:

au început să își curețe și să își atingă repetat zona rănită;

au petrecut mult mai mult timp îngrijind antena afectată;

au ignorat cealaltă antenă, spre deosebire de situațiile în care instrumentul nu era încălzit.

Cercetătorii spun că acest comportament seamănă cu reacțiile observate la alte animale care simt durerea și încearcă instinctiv să protejeze zona afectată.

De ce este important studiul

Până acum, cele mai multe cercetări despre durere la insecte s-au concentrat pe albine. Însă noul studiu sugerează că și alte insecte pot avea experiențe similare.

Potrivit specialiștilor, greierii sunt crescuți în număr uriaș în întreaga lume:

pentru hrană umană;

pentru hrana animalelor;

pentru cercetare științifică.

Oamenii de știință estimează că aproximativ 400 de miliarde de greieri sunt sacrificați sau comercializați anual.

Cercetătorii cer mai multă atenție față de insecte

Autorii studiului spun că, dacă insectele pot avea experiențe negative sau pozitive, atunci oamenii ar trebui să țină cont de acest lucru în modul în care le cresc, le manipulează și le folosesc în experimente.

Specialiștii atrag atenția că oamenii tind să empatizeze mai ușor cu animalele apropiate de ei, precum câinii sau pisicile, însă ignoră adesea suferința creaturilor mici, precum insectele.

Pot insectele simți cu adevărat durerea?

Cercetătorii subliniază că este foarte dificil de demonstrat definitiv dacă o insectă simte durerea exact așa cum o percep oamenii.

Totuși, comportamentele observate la greieri indică existența unor reacții complexe și a unui mecanism de protecție care depășește simplul reflex automat.

Descoperirea deschide noi discuții în lumea științei despre inteligența și sensibilitatea insectelor și despre modul în care oamenii interacționează cu acestea.