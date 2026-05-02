Trei greșeli ale proprietarilor, care scurtează viața animalelor de companie

Din fericire, există numeroase măsuri pe care proprietarii le pot lua pentru a se asigura că animalele lor de companie se bucură de o viață lungă, fericită și sănătoasă, de la a se asigura că mănâncă corespunzător până la a le oferi suficientă mișcare, potrivit Express.

Un medic veterinar a identificat o serie de practici pe care unii proprietari le adoptă și care ar putea, de fapt, să scurteze viața prețioșilor lor companioni.

Amir Anwary are aproape un milion de urmăritori pe TikTok, unde împărtășește în mod constant sfaturi valoroase pentru a ne menține animalele de companie cât mai fericite și sănătoase posibil, iar recent a evidențiat trei factori care, potrivit lui, „vor scurta durata de viață a animalelor de companie mai mult decât genetica”.

Stresul și stimularea insuficientă

„Primul factor este stresul cronic și stimularea insuficientă. Așadar, dacă câinii tăi sunt lăsați acasă toată ziua, nu primesc suficientă stimulare mentală, nu fac suficientă mișcare, se vor plictisi și vor deveni anxioși. Acest lucru va duce la creșterea nivelului de cortizol, ceea ce va provoca imunosupresie, probleme de comportament și probleme intestinale. Toate aceste lucruri vor diminua cantitatea și calitatea vieții lor”, a spus veterinarul.

Nutriția

Al doilea factor, a spus Amir, este „nutriția de proastă calitate”. „Nu spun că trebuie să cumpărați cea mai scumpă mâncare pentru câini. Totuși, trebuie să folosiți o hrană care conține proteine de bună calitate, fără un exces de carbohidrați și cu un raport bun între omega-6 și omega-3”.

Omega-6 și omega-3 sunt ambele grăsimi polinesaturate. Cercetările au indicat că o dietă bogată în omega-6 și săracă în omega-3 este susceptibilă să declanșeze inflamații. Se consideră că o proporție relativ echilibrată a ambelor diminuează inflamația.

El a adăugat: „Dacă câinele dumneavoastră este hrănit în mod constant cu o dietă de proastă calitate, acest lucru va duce la inflamații cronice, boli metabolice și o întreținere musculară deficitară”.

Durerea

„Al treilea aspect este ignorarea durerii. Și observ acest lucru foarte des la câinii care suferă de artrită. Proprietarii nu fac nimic pentru a trata durerea asociată cu artrita. Acest lucru va duce la pierderea masei musculare, depresie, scăderea mobilității și accelerarea declinului fizic. Asigurați-vă că vă ajutați câinii care suferă de dureri de artrită”, a spus Amir.

Amir a prezentat anterior metode de ameliorare a anxietății la animalele de companie. El a dezvăluit că una dintre cele mai semnificative greșeli pe care le comit proprietarii este crearea unei atmosfere foarte agitate atunci când pleacă și când se întorc acasă.

El a explicat: „Rămâneți calmi când plecați de acasă și când vă întoarceți. Când plecați de acasă, faceți o scenă mare, iar când vă întoarceți acasă, faceți o scenă și mai mare. Creați emoții intense în jurul plecării dvs. de acasă, ceea ce agravează anxietatea de separare, deoarece este foarte emoțională”.

În schimb, el recomandă să păstrați lucrurile cât mai discrete posibil. Acest lucru include chiar și ignorarea câinelui timp de aproximativ 10 minute înainte de plecare și la întoarcerea acasă – ceva ce el recunoaște că poate părea „crud”, dar poate ajuta la diminuarea acumulării emoționale și a anxietății. Amir sugerează, de asemenea, să vă asigurați că câinele face o plimbare bună înainte de a fi lăsat singur.

(sursa: Mediafax)