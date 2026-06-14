Tragedie pe litoral. Un bărbat s-a înecat la Mamaia

Potrivit IPJ Constanța, un bărbat în vârstă de 56 de ani s-a înecat duminică în mare, în stațiunea Mamaia.

Polițiștii au fost sesizați printr-un apel la 112, în jurul orei 10:50, fiind informați că o persoană s-a înecat în stațiunea Mamaia.

„Polițiștii deplasați la fața locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre un bărbat, de 56 de ani”.

La fața locului a ajuns și un echipaj medical, care a constatat decesul bărbatului.

Ulterior, trupul acestuia va fi dus la morgă, pentru realizarea unei autopsii. Aceasta va stabili cu exactitate cauzele morții bărbatului.

De asemenea, polițiștii au transmis că „a fost întocmit dosar penal, cercetările fiind continuate de polițiști sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă”.