Iranul, SUA și Israelul aproape de un acord? Negocieri decisive la Teheran, mediate de Quatar

Misiunea diplomatică are loc în contextul în care Washingtonul și Islamabadul au semnalat că un cadru de acord ar putea fi semnat chiar în cursul zilei de duminică, ceea ce ar închide aproape patru luni de ostilități și tensiuni economice severe la nivel regional și global, potrivit Reuters.

Totuși, oficiali iranieni au exprimat rezerve cu privire la calendarul anunțat, iar cercuri politice de la Teheran au criticat condițiile aflate pe masa negocierilor, sugerând că un consens final nu este încă garantat.

Un an de la războiul declanșat de Israel

În paralel, președintele iranian Masoud Pezeshkian a transmis un mesaj cu ocazia împlinirii unui an de la războiul de 12 zile declanșat de Israel împotriva Iranului, în care a evidențiat „unitatea și rezistența” populației iraniene.

În mesajul citat de agenția oficială IRNA, Pezeshkian a descris conflictul drept un „simbol al solidarității naționale” și a adus un omagiu celor uciși în timpul ostilităților. El a susținut că Israelul a greșit calculul strategic, considerând că atacurile asupra unor lideri militari, oameni de știință și infrastructuri-cheie vor destabiliza statul iranian.

„Rezistența poporului iranian, împreună cu pregătirea forțelor armate, a împiedicat atingerea obiectivelor inamice și a forțat acceptarea unui armistițiu”, a transmis președintele Iranului.

Conflictul a început pe 13 iunie anul trecut, când Israelul a lansat un atac surpriză asupra Iranului, vizând lideri militari de rang înalt, oameni de știință din domeniul nuclear, politicieni și civili. Ulterior, Statele Unite au intervenit cu lovituri asupra instalațiilor nucleare de la Fordow, Natanz și Isfahan. Războiul s-a încheiat pe 24 iunie, după 12 zile de confruntări intense.