Bolojan acuză „încercare de rupere a PNL” după desemnarea lui Adrian Veștea ca premier. Tensiuni majore în coaliția politică

Scandal politic major: PNL acuză tentativa de „rupere a partidului” după decizia lui Nicușor Dan

Președintele Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, acuză o escaladare a tensiunilor politice după ce președintele României, Nicușor Dan, l-ar fi desemnat pe Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru fără consultarea conducerii partidului.

Decizia a generat un val de reacții dure în interiorul formațiunii liberale, Bolojan catalogând gestul drept „un act ostil” și o posibilă tentativă de destabilizare a PNL.

Bolojan: lipsă de consultare și decizie unilaterală

Liderul liberal a transmis public faptul că nu a existat nicio discuție prealabilă între Palatul Cotroceni și conducerea partidului înainte de desemnare.

„Am luat act de faptul că președintele Nicușor Dan l-a desemnat pentru funcția de prim-ministru pe domnul Adrian Veștea. Nici conducerea PNL și nici eu, personal, nu am fost informați anterior de președinte în privința acestei decizii”, a transmis Bolojan într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.

Această lipsă de consultare, susține liderul liberal, reprezintă o abatere gravă de la principiile de colaborare politică între instituțiile statului și partidele parlamentare.

Acuzații directe: „încercare de rupere a PNL”

Într-un ton extrem de dur, Ilie Bolojan a interpretat decizia ca fiind mai mult decât o simplă numire politică, sugerând existența unor calcule strategice care ar viza destabilizarea partidului.

„Este un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL, intenție intuită încă de la doborârea guvernului în interesul PSD”, a afirmat acesta.

Declarația amplifică tensiunile deja existente în interiorul dreptei politice, unde relațiile dintre conducerea PNL și Administrația Prezidențială par să fi intrat într-o fază sensibilă.

Critici privind procedura de desemnare a premierului

Bolojan a criticat în mod explicit modul în care a fost făcută desemnarea, susținând că aceasta ignoră complet structurile interne ale partidului.

„Încercarea de a impune unui partid un premier din rândurile sale, fără a avea măcar o consultare prealabilă și după toate deciziile luate în unanimitate de forurile partidului, încalcă orice principiu de colaborare politică loială”, a declarat președintele PNL.

Mesajul sugerează o ruptură de comunicare între Palatul Cotroceni și conducerea liberală, într-un moment politic deja tensionat.

Reacția PNL și pașii următori

În urma acestei situații, conducerea PNL a anunțat că va convoca în perioada următoare o ședință a Biroului Politic Național. Scopul reuniunii este stabilirea unei poziții oficiale a partidului față de desemnarea lui Adrian Veștea.

Mediafax