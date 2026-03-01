Eclipsa de Lună schimbă totul: Horoscopul săptămânii 2–8 martie 2026

Este o perioadă intensă, care cere răbdare, atenție și maturitate în decizii.

Cu Mercur retrograd în Pești, planeta care guvernează eclipsa, este esențial să încetinim ritmul, să verificăm de două ori ceea ce facem și să nu forțăm lucrurile. Revizuirea, reflecția și răbdarea sunt cheia succesului în această săptămână.

Pe 4 martie, Luna în Balanță ne oferă perspective noi, iar pe 6 martie, intrarea lui Venus în Berbec aduce mai multă independență în iubire. Finalul săptămânii, cu Luna în Scorpion, scoate la lumină adevăruri profunde și ne ajută să ne descoperim puterea interioară.

Berbec (21 martie – 19 aprilie)

Chiar dacă direcția pare schimbată, încă poți face ajustări importante. Marte intră în Pești pe 2 martie, iar Eclipsa de Lună de pe 3 martie aduce un început de săptămână intens. Ai nevoie de odihnă și grijă față de tine.

Eclipsa te face să te întrebi cât de bine îți gestionezi responsabilitățile și dacă nu cumva ești epuizat. Luna în Balanță te ajută să te reconectezi cu oamenii care îți oferă sprijin, iar Luna în Scorpion scoate la suprafață amintiri din trecut – învață din ele, fără să rămâi blocat acolo.

Taur (20 aprilie – 20 mai)

Teme din relațiile trecute revin în prim-plan. Eclipsa de Lună și intrarea lui Marte în Pești readuc o poveste veche care încă nu este complet încheiată.

De miercuri, Luna în Balanță te ajută să privești cu optimism spre viitor. Weekendul, cu Luna în Scorpion și Venus în Berbec, îți cere echilibru în relații. Profesional, apar oportunități noi – eclipsa te motivează să dai ce ai mai bun.

Gemeni (21 mai – 20 iunie)

Săptămâna poate fi copleșitoare, fiind afectată de energie mutabilă intensă. Eclipsa în Fecioară te pregătește pentru provocări noi, dar vestea bună este că Saturn nu mai este în Pești.

Luna în Balanță aduce optimism și dorință de bucurie, însă Luna în Scorpion te avertizează să fii atent la imaginea ta publică. Evită conflictele și comunică diplomatic, mai ales cu Mercur retrograd.

Rac (21 iunie – 22 iulie)

Prietenii și grupurile sunt în centrul atenției. Eclipsa aduce schimbări și te provoacă să fii mai disciplinat.

Luna în Balanță mută focusul spre casă și familie. Este un moment bun pentru reconciliere și discuții sincere. Weekendul îți oferă motivație și speranță, mai ales în direcția viselor tale personale.

Leu (23 iulie – 22 august)

Eclipsa de Lună aduce clarificări în plan profesional. Este un moment excelent pentru a investi în educație și dezvoltare, dar nu începe nimic nou până când Mercur revine direct.

Luna în Balanță favorizează colaborările, iar Luna în Scorpion îți atrage atenția asupra vieții de familie. Găsește echilibrul între imaginea publică și nevoile personale.

Fecioară (23 august – 22 septembrie)

Eclipsa are loc chiar în semnul tău, accelerând schimbări începute anul trecut. Apar revelații, dar și multe întrebări, mai ales cu Mercur retrograd.

Luna în Balanță te ajută să îți reevaluezi relația cu lucrurile materiale, iar weekendul este ideal pentru activități creative care te ajută să eliberezi tensiunea emoțională.

Balanță (23 septembrie – 22 octombrie)

Eclipsa acționează într-o zonă ascunsă a vieții tale, aducând introspecție. Este recomandat să lucrezi singur la începutul săptămânii.

Când Luna ajunge în semnul tău, energia se schimbă: prietenii te susțin și te ajută să te reechilibrezi. Venus în Berbec îți aduce mai multă ambiție și vizibilitate profesională.

Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie)

Eclipsa te ajută să pui ideile în mișcare, dar este indicat să lucrezi la proiecte deja începute. Creativitatea este puternică, iar Luna în Balanță te inspiră.

Weekendul, cu Luna în semnul tău, te ajută să încetinești și să te reconectezi cu tine. Venus în Berbec aduce pasiune în viața amoroasă.

Săgetător (22 noiembrie – 21 decembrie)

Eclipsa și Marte în Pești pot aduce haos, mai ales între viața profesională și cea personală. Apar schimbări în carieră.

Luna în Balanță aduce dorință de aventură și socializare, iar Venus în Berbec favorizează noi cunoștințe. Dacă energia eclipsei este prea intensă, acordă-ți timp pentru reflecție.

Capricorn (22 decembrie – 19 ianuarie)

Ca semn de pământ, gestionezi bine energia eclipsei. Primești claritate în privința direcției profesionale sau academice.

Călătoriile sunt posibile, dar pot apărea întârzieri. Luna în Balanță îți aduce atenție și vizibilitate, iar Luna în Scorpion favorizează colaborarea cu ceilalți.

Vărsător (20 ianuarie – 18 februarie)

Eclipsa te ajută să închizi un capitol început anul trecut. Te simți mai puternic și mai sigur pe tine.

Luna în Balanță îți redă optimismul în dragoste, iar Luna în Scorpion te ajută să creezi conexiuni valoroase. Venus în Berbec îți amplifică carisma.

Pești (19 februarie – 20 martie)

Eclipsa afectează sectorul relațiilor și poate aduce tensiuni, dar Venus încă te susține pentru câteva zile.

Este o perioadă de lecții legate de independență și gestionarea energiei personale. Finalul săptămânii te îndeamnă să îți celebrezi reușitele și să ai mai multă încredere în tine.