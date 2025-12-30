Nucleul Pământului ar putea fi stratificat similar cu o ceapă

Studiul oferă o posibilă explicație pentru anomaliile observate de-a lungul timpului în modul în care undele seismice traversează centrul planetei noastre, aflat la peste 5.000 de kilometri sub suprafață.

Cercetarea s-a concentrat pe așa-numitele anisotropii seismice, adică variațiile de viteză ale undelor seismice atunci când acestea se deplasează prin nucleul intern al Pământului, în funcție de direcția de propagare. Aceste diferențe au fost observate de mult timp, însă explicațiile existente nu erau susținute de suficiente date experimentale.

Coordonată de mineralogul Carmen Sanchez-Valle de la Universitatea din Münster, echipa a analizat modul în care fierul, elementul dominant din nucleul Pământului, își modifică structura cristalină atunci când este combinat cu siliciu și carbon – elemente considerate „ușoare” în context geologic.

Pentru a recrea condițiile din nucleul intern al Pământului, cercetătorii au supus aliaje de fier, siliciu și carbon la presiuni foarte ridicate și temperaturi de până la 820 de grade Celsius. Folosind difracția cu raze X, ei au analizat orientarea cristalelor – o proprietate numită „lattice-preferred orientation” (LPO).

Rezultatele au arătat că adăugarea siliciului și carbonului modifică semnificativ structura cristalină a fierului, influențând modul în care undele seismice sunt transmise prin nucleul intern al Pământului.

Conform concluziilor studiului, partea centrală a nucleului intern al Pământului ar conține mai puțin siliciu și carbon, ceea ce explică anisotropia seismică puternică observată acolo.

Spre exterior, concentrația acestor elemente crește, ducând la o reducere a anisotropiei. Această distribuție sugerează o stratificare chimică apărută în urma proceselor de cristalizare ale nucleului, scrie Science Alert.

Studiul reprezintă un pas important în înțelegerea structurii profunde a planetei noastre.

Prin corelarea datelor seismice cu experimente de laborator, cercetătorii pot reconstrui procesele care au loc în nucleul intern al Pământului, un domeniu inaccesibil observațiilor directe, dar esențial pentru dinamica și evoluția Terrei.

(sursa: Mediafax)