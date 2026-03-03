Pompierii amână exercițiul „Miercurea Sirenelor”

Exercițiul era programat, miercuri, în intervalul orar 10:00-11:00, însă autoritățile au decis amânarea demersului.

„În urma unei evaluări interne privind contextul actual de securitate și necesitatea unei informări publice mai ample, a fost decisă amânarea exercițiului de alarmare publică „Miercurea Sirenelor”.

Decizia a fost luată în mod deliberat și responsabil, în baza unei analize proprii, care a indicat că, în actualele condiții, este necesară consolidarea comunicării publice, astfel încât scopul exercițiului să fie corect înțeles la nivelul întregii populații”, au transmis, marți, reprezentanții IGSU.

IGSU precizează că amânarea actuală reprezintă o măsură de adaptare responsabilă la context, și nu o renunțare la exercițiu.

În perioada următoare, IGSU va transmite un calendar revizuit al exercițiilor, dar și măsuri suplimentare pentru informarea publică.

Reprezentanții IGSU precizează că exercițiul are rolul de a testa regulat sistemele de alarme publice, ca acestea să funcționeze atunci când este nevoie.

„Un sistem de avertizare publică care nu este testat regulat riscă să nu funcționeze atunci când este nevoie de el. Într-o situație reală, orice disfuncționalitate poate însemna timp pierdut, iar timpul pierdut poate însemna vieți puse în pericol”, transmite IGSU.

În cadrul testelor, pompierii verifică capacitatea de funcționare a sistemului, iar exercițiul ajută populația să se familiarizeze cu semnalele alarmelor și semnificația lor.

(sursa: Mediafax)