Doi polițiști din Maramureș, trimiși în judecată pentru corupție și abuz în serviciu

Cercetările au început în urma unor nereguli constatate în perioada iulie 2019 - martie 2025. Principalul vizat este un agent-șef principal, care a fost trimis în judecată în stare de arest la domiciliu.

Acesta este acuzat că a oferit informații confidențiale unor persoane neautorizate despre planificarea echipajelor de poliție, filtrele rutiere și controalele desfășurate împreună cu Registrul Auto Român sau cu autoritățile silvice.

În perioada aprilie 2021 - martie 2025, același agent a accesat ilegal baze de date oficiale pentru a verifica permise de conducere sau mașini, transmițând datele unor terți.

De asemenea, acesta ar fi intervenit pe lângă colegi pentru a anula sancțiuni contravenționale și ar fi ajutat mai multe persoane să scape de răspundere penală, deși acestea conduceau autovehicule deși aveau permisul suspendat sau reținut.

În martie 2025, agentul ar fi întocmit în fals o declarație de martor, semnând în locul unui coleg care nici măcar nu era în țară.

În acest dosar mai sunt trimiși în judecată un al doilea agent de poliție, pentru complicitate la fals intelectual, și o a treia persoană, fără funcție specială, acuzată de conducerea unui vehicul fără permis.

(sursa: Mediafax)