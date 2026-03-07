Pământul se încălzește mai repede decât se estimase anterior. Ce arată datele unui nou studiu

Pământul se încălzește mai repede decât se estimase anterior – aceasta este concluzia la care au ajuns autorii unui nou studiu, publicat recent în revista științifică Geophysical Research Letters.

Datele arată că încălzirea planetei a cunoscut o accelerare semnificativă în ultimul deceniu, temperaturile crescând într-un ritm mai rapid din 2015 decât în orice deceniu anterior înregistrat, relatează Bloomberg.

Concret, studiul a constatat că încălzirea globală a crescut de la o rată de mai puțin de 0,2°C pe deceniu între 1970 și 2015, la aproximativ 0,35°C pe deceniu în ultimii 10 ani.

Concluzia îngrijorătoare vine în contextul în care ultimii trei ani au fost cei mai calzi din istorie, în comparație cu media înregistrată înaintea Revoluției Industriale.

În anul 2024, încălzirea a depășit 1,5°C, respectiv limita inferioară stabilită de Acordul de la Paris. Autorii studiului subliniază că depășirea acestui obiectiv într-un singur an arată că eforturile de încetinire a schimbărilor climatice au fost insuficiente.

Studiul a avut la bază temperaturile record din ultimii ani, care i-au determinat pe oamenii de știință să se întrebe dacă ritmul creșterii temperaturii este și el unul mai accelerat.

Demonstrarea acestui lucru a fost dificilă din cauza fluctuațiilor naturale ale temperaturilor. Pentru rezultate mai clare, cercetătorii au izolat fenomene precum faza meteorologică El Niño, erupțiile vulcanice și radiația solară.

Aceștia au analizat creșterile de temperatură fără influența acestora și au constatat că există dovezi „puternice” că încălzirea accelerată nu s-a datorat doar unor temperaturi neobișnuit de ridicate în 2023 și 2024, ci și a faptului că, începând din 2015, temperaturile globale s-au abătut de la traiectoria anterioară.

„Dacă rata de încălzire din ultimii 10 ani va continua, aceasta va duce la depășirea pe termen lung a limitei de 1,5 °C prevăzute în Acordul de la Paris înainte de 2030”, a avertizat Stefan Rahmstorf, autorul principal al studiului.

(sursa: Mediafax)